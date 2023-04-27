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迪士尼告德桑提斯「州府報復違憲」 雙方角力再升溫

記者顏伶如／綜合報導
迪士尼新的執行長艾格(右)狀告佛州州長德桑提斯(左)，以公權力報復迪士尼反對佛州公校禁授性別認同課程之舉，公然違憲，雙方法律戰再次升溫。(Getty Images)
迪士尼新的執行長艾格(右)狀告佛州州長德桑提斯(左)，以公權力報復迪士尼反對佛州公校禁授性別認同課程之舉，公然違憲，雙方法律戰再次升溫。(Getty Images)

迪士尼公司(Walt Disney Co.)26日向位於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)的聯邦法院提告，指控佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)透過立法手段，鎖定迪士尼展開「政府報復行動」，觸犯憲法多項條款。

就在迪士尼向聯邦法院遞狀的幾分鐘之前，由德桑提斯最新任命、負責監督迪「迪士尼世界」樂園(Walt Disney World Resort)所在地點的中佛州觀光監督區(Central Florida Tourism Oversight District，CFTOD)委員會宣布，取消今年2月與迪士尼達成的協議，並且將協議作廢。

迪士尼在訴狀中把桑德桑斯任命的五名委員會成員，以及其他相關官員都列為被告。

身為娛樂巨擘的迪士尼與可能角逐2024年總統的德桑提斯之間因性別認同政策，你來我往的角力戰持續已有一年，衝突氣氛隨著迪士尼提告進一步升高。

迪士尼在訴狀中說，委員會26日的動作是針對迪士尼而來的最新一次報復行動，而佛州州政府的行動是「公然報復、公然反商、公然違憲」，「但州長與其盟友卻表明他們絲毫不在乎，而且不會住手」。

德桑提斯發言人塔琳‧芬斯克(Taryn Fenske)表示，迪士尼無權運作自己的政府或保留其他公司在佛州並未享有的特權。她說，這起訴訟是另一個令人感到遺憾的實例，證明迪士尼想要破壞佛州選民的決定，想在法律界線之外運作。

德桑提斯是擁有高人氣的州長，迪士尼則是佛州規模最大的雇主，兩者之間一來一往的較勁已有一年。

迪士尼在某些員工及人權倡議人士壓力之下，批評佛州立法禁止小學低年級課堂教導與性別認同、性傾向有關內容的作法，傷害了同性戀、雙性戀和跨性別者(LGBT)年輕人。德桑提斯則反擊指出，迪士尼是個「覺醒企業」(woke corporation)，與佛州家長的價值理念不符。

迪士尼在訴狀中請求法院裁定協議有效，理由是委員會行為違法、窒礙難行，觸犯憲法的合同條款(contracts clause)及正當法律程序條款(due process clause)。訴狀中也指出，委員會的報復行動顯然藐視迪士尼受到憲法第一修正案保護的權利。

佛州與迪士尼有關公校禁授性別認同課程之爭，越演越烈，佛州居民似乎支持州長德桑提斯...
佛州與迪士尼有關公校禁授性別認同課程之爭，越演越烈，佛州居民似乎支持州長德桑提斯的立法禁授立場。圖為16日扮成米老鼠的奧蘭多市選民支持德桑提斯，手持「讓佛州永遠自由」標語牌。(路透)

迪士尼 佛州 德桑提斯

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