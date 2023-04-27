庭審作證曝細節 女作家：川普強姦還撒謊 毀我聲譽

前專欄作家卡洛爾26日在紐約市出庭細述自己近30年百貨公司更衣間遭前總統川普強暴的過程。圖為卡洛爾(中)26日在法庭作證後離開。(美聯社)

前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)26日在紐約市 出庭細述自己近30年前在曼哈頓一家豪華百貨公司更衣間遭前總統川普 強暴的過程，她告訴陪審團，「我在那一刻活著的全部原因，就是要離開那個房間。」她並表示，「我來這裡，是因為川普強姦了我，當我寫下此事，他卻說那並沒有發生；他撒謊並破壞了我的聲譽，我要把我的人生找回來。」

未出庭的川普則在其社群媒體 Truth Social重申，卡洛爾的說法純屬虛構，此案是「捏造的騙局」。

川普此舉已促使承審法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）警告其律師，川普可能會為自己帶來更多法律問題；他指川普似是在對支持者和陪審團喊話，「談的是沒必要談的事」，「顯然完全不合適」。川普的律師表示會要求川普「別再發表任何有關此案的貼文」。

79歲的卡洛爾在庭上表示，1996年春天一個周四晚，她在布格多夫古德曼百貨(Bergdorf Goodman)與當時紐約房地產大亨川普相遇；當時她為Elle雜誌撰寫專欄，還為「周六夜現場」(SNL)撰稿。她以為幫川普選購女性內衣禮物是「有趣的紐約事」；當川普示意她去更衣間、互相試穿透明緊身衣，她想像自己可寫出一篇有趣的故事，於是樂意答應，還和川普調情；甚至在他關上更衣室的門、把她推到牆上時，她都在笑。

但後來，她聲稱，川普把嘴壓在她嘴上，拉下她的緊身衣，在她抵抗下，將手和生殖器推進她體內，她總算把他推開並逃跑，但多年來始終自責，「我總是想起，為什麼我讓自己陷入那種境地，」卡洛爾聲音顫抖地說。

卡洛爾說，因為以為這是自己的錯，並擔心川普報復，幾十年來她只告訴過兩個朋友；直到#MeToo運動風起雲湧，她決定在2019年出版的回憶錄將此事公開。

川普在卡洛爾出書後表示，他根本不認識她。卡洛爾的聯邦訴訟要求數額不詳的賠償，並要求撤回川普涉嫌的誹謗言論。