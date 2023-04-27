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拜登：我已像選民一樣慎重考慮年齡問題 感覺良好

編譯尤寶琪／綜合報導
拜登啟動連任競選， 認為年齡大並不是問題。(美聯社)
拜登啟動連任競選， 認為年齡大並不是問題。(美聯社)

拜登總統正式宣布競選連任，但外界擔憂他年紀大且民調低；拜登26日表示，跟選民一樣已經慎重考慮過自己年齡問題，但強調自己「感覺良好」；不過，民主黨的大金主們卻沒有這些擔憂，紛紛表態捐款支持拜登連任。

拜登若連任成功，在第二個任期結束時將年滿86歲，但表示他感覺不到自己的年齡；拜登26日與南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)在白宮玫瑰園(Rose Garden)舉行記者會時，面對外界認為他應該讓賢做出回應，表示選民最終得決定自己是否太老了，「我理解他們會考慮到這方面，我在決定參選前也仔細考慮過了，」拜登表示，「我感覺良好，我對前景感覺不錯；我認為我們即將要以一種許久未見的方式扭轉局面。」

對於民調低這方面，拜登也表示，看到了民調數據，但與多數前總統的處境差不多，並補充表示知道自己可能並非是唯一與川普較量的候選人，但自己很清楚「川普給民主帶來的危險」。

「我一直聽到說我的支持率在42%到46%之間。但每個競選連任者此時的處境都差不多，這不是什麼新鮮事，但你們卻說得像是拜登選情告急，」拜登說。

近十年未能成功連任的三位總統中，有兩位的支持率與拜登目前相似；不過，前總統歐巴馬與雷根競選連任時，支持率也跟拜登差不多，但兩人都成功連任。

儘管年齡和支持率遭質疑，但拜登一宣布競選連任，民主黨的大金主們就馬上表態支持，表示準備好要幫助拜登克服低支持率問題，抵禦共和黨的激烈挑戰；相較之下，共和黨的金主們則是忙著尋找能代替川普的人。

夢工廠( DreamWorks)共同創辦人、同時也是民主黨老金主之一的凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)就告訴CNBC有線電視網，他相信拜登這次募集的資金將能超過2020年。

根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)資料，拜登在2020年共募集逾10億元，川普則募集到約7.4億元。

好萊塢夢工廠共同創辦人、也是民主黨老金主之一的凱森柏格表示2024全力支持拜登選...
好萊塢夢工廠共同創辦人、也是民主黨老金主之一的凱森柏格表示2024全力支持拜登選舉，資金無虞。(Getty Images)

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