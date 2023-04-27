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蘇維思任勞工部長 參院全院投票結果難料

編譯盧炯燊／綜合26日電
華裔蘇維思(Julie Su)的勞工部長提名已在參院委員會通過，但要獲參院全院通過恐非易事。圖為她20日出席參院提名聽證。(美聯社)
華裔蘇維思(Julie Su)的勞工部長提名已在參院委員會通過，但要獲參院全院通過恐非易事。圖為她20日出席參院提名聽證。(美聯社)

國會參院衛生、教育、勞工及養老金委員會26日一致通過對華裔蘇維思(Julie Su)的勞工部長提名，並提交給參院全院表決。儘管有關她的提名在委員會順利通過，但要獲參院全院通過恐非易事。

蘇維思自2021年起獲拜登總統任命為勞工部副部長，今年2月28日更獲拜登提名為部長，卻遭到不少商界組織反對。除了部分共和黨人及獨立的參議員反對外，就連民主黨籍參議員，也有多人仍未確定支持她。

共和黨籍路州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)在聽證會後表示，蘇未能回答參議員的問題，她在加州推出的多項法例也有爭議。另一共和黨籍參議員羅穆尼(Mitt Romney)則批評蘇維思定期與工會組織開會，但從未與商界組織會晤。

民主黨籍參議員包括曼欽(Joe Manchin)、凱利(Mark Kelly)、泰斯特(Jon Tester)則仍未表態會投票支持蘇維思。

蘇維思最受爭議之處，是在加州政府工作期間，推動維護勞工權益的各項法案。

有多個商界組織推出廣告向參議員遊說及施壓不要通過蘇維思的提名，廣告特別提到她在加州擔任勞工與勞力發展廳廳長時，推出的多項法案只是維護勞工權益，卻打擊了商界。

亞利桑納州一個名為「反對蘇維思」(Stand Against Su)的商界聯盟在廣告中就指「不要讓亞利桑納變成加州」。國際特許經營協會警告，蘇維思出任勞工部長時，可能會以部長的身分積極打擊特許經營模式。

但工會組織則全力為蘇維思護航，最大的工會組織全美勞工聯盟(AFL-CIO)也在亞利桑納及華府推出廣告及遊說參議員投票通過對她的任命。

該會主席舒勒(Liz Shuler)認為，每位參議員，尤其是那些尚未表態的參議員都須意識到，如確認對蘇的任命，對勞動人民的生活來說意味著甚麼。

勞工部 參議員 加州

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