知名律師事務所CEO 買下戈薩奇科州房產

從2015年開始的將近兩年間，時任聯邦第十巡迴上訴法院法官的戈薩奇(Neil Gorsuch)，一直為科羅拉多州葛蘭比(Granby)約40英畝的土地尋找買主。

前總統川普任內，戈薩奇獲提名 出任最高法院大法官 ，人事案在參院通過九天後，由戈薩奇與另外兩人共同持有的土地終於出現買主。Politico新聞網站報導，願意購買土地的買主是全美規模最大的律師事務所之一、經常處理最高法院訴訟的格林伯格•特勞里格律師事務所(Greenberg Traurig)執行長達菲(Brian Duffy)。

根據科州房地產 紀錄，達菲2017年4月16日簽下房地產買賣契約，購買土地位於科羅拉多河(Colorado River)、座落於丹佛西北部山區，有一棟3000平方呎的木屋。

根據郡政府地契紀錄，達菲夫妻在簽約的一個月後完成過戶，購買總價為182萬5000元。根據聯邦財務申報，戈薩奇持有20%，在這筆房地產買賣爭獲得金額在25萬元至50萬元之間，但戈薩奇在申報時並未透露買主姓名。

報導指出，自從土地買賣之後，格林伯格•特勞里格律師事務所至少參與了22件最高法院訴訟，有12件訴訟戈薩奇曾發表意見，其中八件支持格林伯格•特勞里格律師事務所客戶立場，另外四件則反對格林伯格•特勞里格律師事務所客戶。

Politico新聞網站報導，達菲表示，從來不曾於最高法院口頭辯論程序裡，在戈薩奇面前為客戶辯護，也不曾在社交場合與戈薩奇見面。

達菲說：「我從來沒跟他講過話，我從來沒見過他。」他表示，知道戈薩奇是土地持有人之一後，便向律師事務所道德操守部門通報，並且獲得購買核准。

最高法院並未禁止大法官與跟法院判決有關的民眾有財務往來，但戈薩奇這筆土地買賣則凸顯最高法院通報程序的疏失之處，例如申報科州土地買賣收入時，戈薩奇只填寫了與另外兩人一起成立的單位名稱「華登集團有限責任公司」(Walden Group, LLC)。