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參院跨黨提案 促立「最高法院行為守則法」

記者張聲肇／綜合報導
媒體報導大法官湯瑪斯(左)和戈薩奇都有疑似隱匿個人財務活動的行為，首席大法官羅伯茲(右)已拒絕就大法官操守議題，赴參院作證。(路透)
媒體報導大法官湯瑪斯(左)和戈薩奇都有疑似隱匿個人財務活動的行為，首席大法官羅伯茲(右)已拒絕就大法官操守議題，赴參院作證。(路透)

緬因州無黨籍聯邦參議員金恩(Angus King)和阿拉斯加州共和黨籍同僚穆考斯基(Lisa Murkowski)26日聯手提出大法官自律法案 ，要求最高法院在一年內訂立倫理道德守則，主要因為最近媒體報導大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)和戈薩奇(Neil Gorsuch)都有疑似隱匿個人財務活動的行為；但首席大法官羅伯茲(John Roberts)已拒絕就相關議題，赴參院作證。

金恩-穆考斯基的提案，比民主黨籍參議員懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和眾議員強生(Hank Johnson)2月時提出的版本溫和許多；先前的提案對於最高法院自定的行為守則，針對大法官處理與最高法院來往的利益團體，該披露什麼，何時該迴避，都有比新提案更嚴格的規定。

穆考斯基和金恩的提案名為「最高法院行為守則法」(the Supreme Court Code of Conduct Act)，內容包括最高法院須任命一名官員，專責檢討大法官是否違反自家行為守則或聯邦法律，並且每年提出報告，詳列民眾舉報及最高法院處理結果。

聯邦法院法官有行為守則，但對大法官不適用，每當大法官被問到相關問題時，都說他們參考聯邦法官行為守則。

非營利媒體ProPublica本月報導大法官湯瑪斯夫婦和德州富豪克勞(Harlan Crow)關係匪淺，讓大法官自律問題，再度浮上檯面。該報導說，湯瑪斯夫婦接受克勞豪奢度假招待；湯瑪斯還把自己母親住的房子賣給克勞。

ProPublica也報導，大法官戈薩奇將他所有的科羅拉多州地產賣給格林伯格‧特勞里格律師事務所(Greenberg Traurig LLP)合夥人達菲(Brian Duffy)，戈薩奇雖申報了這筆交易，卻未透露買主是誰。

「真可憐，我們還得提案立這種法；更可悲的是最高法院沒有自行提出。」金恩說，「我們可沒有建議他們採取什麼標準。我們只是說，『你們看著辦吧，不過得有人追蹤執行情況，報告也得保持透明」。

穆考斯基說，「如何避免本案淪為黨派之爭？就是爭取更多跨黨派的支持」。

大法官 參議員 阿拉斯加州

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