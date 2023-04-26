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海理談墮胎權向溫和派靠攏 強調「同情心、同理心」

編譯尤寶琪／綜合報導
共和黨女性總統參選人海理在墮胎議題向溫和派靠攏，強調「同情心、同理心」。(Getty Images)
共和黨女性總統參選人海理在墮胎議題向溫和派靠攏，強調「同情心、同理心」。(Getty Images)

已宣布參加2024共和黨總統初選的前南卡羅來納州州長妮姬‧海理(Nikki Haley)25日突然針對敏感的墮胎議題發表看法，強調「同情心、同理心」，向溫和派靠攏。

路透報導，海理在近20分鐘的演說中表示，雖然她支持從聯邦層面立法限制墮胎權，但共和黨想在國會沒有足夠的支持來通過法案，並指出國人需要努力就這個問題達到共識，強調自己對意見不同的人也沒有敵意。

海理在反墮胎組織SBA Pro-Life America位於維吉尼亞州總部的演講中表示，「我相信對話，相信同理心和同情心，而非是憤怒，」海理說，「我不會去批評支持墮胎的人，就像我不希望他們會批評我反對墮胎一樣。」

SBA Pro-Life America揚言不支持任何不同意在全國禁止懷孕15周墮胎的參選人。

這個敏感議題讓共和黨總統初選參選人感到棘手，並且基本上在選戰最初幾個月都避談這個話題，如果避不了，也無法承諾會給出具體政策。

儘管共和黨內部多數反對墮胎，但包括共和黨人在內的多數人都相信，在多數情況下，墮胎應該要是合法的。根據路透/易普索(Reuters/Ipsos)本月民調，43%的共和黨人表示，不太可能會投給支持墮胎的參選人。

有鑑於海理是共和黨唯一女性總統參選人，她的團隊經常強調海理有獨特立場能來討論墮胎或其他影響女性的議題；在這次演講中，海理還談到包括自己當年受孕困難等個人經歷。

而在競選之外，有些共和黨人也對共和黨處理這問題的方式感到不滿。共和黨籍南卡羅來納州眾議員南西‧梅斯(Nancy Mace)23日就在美國廣播公司(ABC)訪問中表示，共和黨若繼續反墮胎將會損失慘重。

海理在任職南卡州長時，簽署了禁止懷孕19周後墮胎的禁令，但沒有提出任何新政策，且迴避討論任何相關細節。

海理這次的發言，與她4月在愛阿華州對一群女性共和黨人做出的發言相似，稱墮胎是「個人決定」，並呼籲共和黨人不要讓這議題成為「政治足球」。

共和黨 墮胎 南卡羅來納州

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