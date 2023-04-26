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先開砲 川普：史上最差5位總統擺一起 傷害都不如拜登

編譯俞仲慈／綜合25日電
川普指控拜登執政以來，帶來包括通膨、移民、犯罪和教育等一系列內政危機。（Getty Images）
川普指控拜登執政以來，帶來包括通膨、移民、犯罪和教育等一系列內政危機。（Getty Images）

前總統川普搶在拜登總統宣布參選連任前夕發表長篇聲明，除了宣揚2024年競選計畫，並指控拜登政府內政、外交雙雙失敗；目前民調領先黨內群雄的川普25日公開表示，因為「不願被誹謗、辱罵」，因此拒絕參加共和黨內初選辯論，顯然沒把黨機器放在眼裡。

川普24日透過自創社群媒體Truth Social表示：「被憤怒並討厭TRUMP&MAGA與充滿敵意的媒體主播逼問，我為何要讓自己被詆毀、羞辱？」川普表明無意參加黨內初選辦論，「我知道大家都在談論共和黨初選辯論，但在辯論宣布前，沒有人會得到我同意或者川普競選團隊的同意。」

由於民調持續領先，川普自認共和黨想要重返執政，非他莫屬，因此完全不甩黨內機制，也不把黨機器放在眼裡。

由於先前外界盛傳拜登25日宣布爭取連任，因此川普刻意搶在前一刻，不留顏面嚴詞抨擊現任總統。「即使把美國史上最差勁的五位總統擺在一起，也無法在短短數年內，帶來如拜登對我們國家造成的傷害。」

川普指控拜登執政以來，帶來包括通膨、移民、犯罪和教育等一系列內政危機，還逐一數落拜登的外交政策，從阿富汗撤軍導致塔利班(Taliban)重新掌權、俄烏戰爭爆發以及美中嚴峻的緊張關係，「在第一個任期內帶來如此多的災難和失敗，無法想像拜登竟然還妄想競選連任。」

川普對拜登展開連珠砲式的攻擊，同時對支持者拍胸脯保證，「只要我站在辯論台上，比較雙方施政表現，即為令民主黨撼動的噩夢，因為從來沒有像他們如此差勁的執政，我們國家也從未經歷這麼多困難。」川普強調：「在美國史上、在接連兩任政府之間，從未有如此鮮明的對比，我們很成功、他們很失敗。」

川普最後補充表示：「只要有你們的選票支持，我們會在2024擊敗拜登，我們要拯救經濟、我們要粉碎通膨、我們要阻止南方邊境的偷渡、我們要恢復國家尊嚴、我們要阻止第三次世界大戰發生，我們要共同讓美國再次偉大！」

川普 拜登 共和黨

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