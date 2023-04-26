如2016不受影響？川普涉強暴民事案開審 初選再受考驗

黨內總統初選民調大幅領先的前總統川普近日動作連連，批評對手拜登，還要應付民事訟案。圖為川普4月在全國步槍協會上演講。(美聯社)

79歲的前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告76歲前總統川普 於1996年強暴她的民事訴訟案，25日開審，下午選出由六男三女組成的陪審團並開始聽取雙方律師開審陳詞；預計五到十天的審理期間，卡洛爾將出庭陳述她當年在曼哈頓一家豪華百貨公司試衣間遭性侵 的指控；川普未表明是否出庭作證，但他始終堅決否認所有情事。川普的2024年大選選情會否受此案影響，備受關注。

由於此案被賦予強烈政治色彩，主持審判的聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)以川普有貶低所有與他法律糾紛有關的人的歷史，3月就決定將屏蔽陪審員身分，以保護他們的隱私和安全。

卡普蘭24日也禁止川普提交有關卡洛爾過去性生活的證據；因為這些證據違反保護受害者的法庭規則。

這宗民事審判在川普再次競選白宮 期間開審，兩造說詞將在法庭上受到檢驗，也讓人們憶起2016年大選期間，也曾有女性聲稱曾遭川普性侵，還有他2005年在「走進好萊塢」(Access Hollywood)節目對女性發表粗俗評論的錄音被公開，儘管引起各方譁然，川普卻還是成功勝選。

卡洛爾的律師之一克勞利(Shawn Crowley) 開庭陳辭指出，卡洛爾作證將談到1996年在試衣間幾分鐘內發生的事「永遠改變了她的人生」，「她幾十年來一直保持沉默，充滿恐懼和羞愧；不過，最終，沉默已變得不可能了。」

克勞利表示，卡洛爾在2019年回憶錄中打破沉默，時任總統川普「利用地球上最強大平台對他的所作所為撒謊，攻擊卡洛爾的誠信並侮辱她的外表」。