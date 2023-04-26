如2016不受影響？川普涉強暴民事案開審 初選再受考驗
79歲的前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告76歲前總統川普於1996年強暴她的民事訴訟案，25日開審，下午選出由六男三女組成的陪審團並開始聽取雙方律師開審陳詞；預計五到十天的審理期間，卡洛爾將出庭陳述她當年在曼哈頓一家豪華百貨公司試衣間遭性侵的指控；川普未表明是否出庭作證，但他始終堅決否認所有情事。川普的2024年大選選情會否受此案影響，備受關注。
由於此案被賦予強烈政治色彩，主持審判的聯邦地區法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)以川普有貶低所有與他法律糾紛有關的人的歷史，3月就決定將屏蔽陪審員身分，以保護他們的隱私和安全。
卡普蘭24日也禁止川普提交有關卡洛爾過去性生活的證據；因為這些證據違反保護受害者的法庭規則。
這宗民事審判在川普再次競選白宮期間開審，兩造說詞將在法庭上受到檢驗，也讓人們憶起2016年大選期間，也曾有女性聲稱曾遭川普性侵，還有他2005年在「走進好萊塢」(Access Hollywood)節目對女性發表粗俗評論的錄音被公開，儘管引起各方譁然，川普卻還是成功勝選。
卡洛爾的律師之一克勞利(Shawn Crowley) 開庭陳辭指出，卡洛爾作證將談到1996年在試衣間幾分鐘內發生的事「永遠改變了她的人生」，「她幾十年來一直保持沉默，充滿恐懼和羞愧；不過，最終，沉默已變得不可能了。」
克勞利表示，卡洛爾在2019年回憶錄中打破沉默，時任總統川普「利用地球上最強大平台對他的所作所為撒謊，攻擊卡洛爾的誠信並侮辱她的外表」。
川普的律師塔科皮納(Joe Tacopina) 則稱卡洛爾的故事難以相信且缺乏證據，是「對正義的侮辱」，他指責卡洛爾出於金錢、地位和政治原因才追著此案不放。「這一切都歸結於：你相信難以置信的事嗎？」塔科皮納敦促陪審團權衡此案件時，將政治擺一邊；「你可以討厭川普，但法庭裡沒有選舉投票箱，」塔科皮納說：「無人能凌駕於法律之上，但也無人可以玩弄法律。」
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