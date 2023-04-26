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川普籌款大加分 共和黨參院全國委員會主席表態支持

編譯陳韻涵／綜合25日電
共和黨參院全國委員會主席戴恩斯24日晚宣布支持前總統川普參加2024黨內初選。這是川普努力重返白宮的重大勝利。(Getty Images)
共和黨參院全國委員會主席戴恩斯24日晚宣布支持前總統川普參加2024黨內初選。這是川普努力重返白宮的重大勝利。(Getty Images)

前總統川普24日獲得共和黨參院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)主席戴恩斯(Steve Daines)的支持，戴恩斯在鼓勵共和黨金主捐款的影響力十足，堪稱川普再戰白宮最重要的國會助力之一。

「紐約時報」報導，共和黨參院高層對於川普再次參選感到疲乏之際，蒙大拿州共和黨聯邦參議員戴恩斯表態支持，有助川普在重要的籌款活動中站穩腳步。

戴恩斯24日晚接受川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)的播客節目「Triggered」專訪時表示，「我很榮幸支持川普選總統。」

戴恩斯與小唐納是狩獵夥伴，他形容川普執政的那四年，是他在參院「最棒的四年」，接著說出一大串恭維川普的好話，細數川普在移民等方面的政績。

川普已獲得許多國會議員的支持，但戴恩斯身為共和黨參院全國委員會主席，影響力非凡。

儘管川普過去一年來自詡為黨內初選佼佼者，共和黨最富裕的金主向來不願支持川普，但戴恩斯與這些搖錢樹維持互動，若戴恩斯為川普背書，可能為川普競選團隊迄今乏善可陳的募款活動注入活水。 

川普與參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)不對盤，而在戴恩斯表態支持川普之前，力挺川普的參院最高階代表是南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。

對戴恩斯而言，這項決定是相對安全的行動，當他拉近與川普的關係，川普可能也會支持共和黨參院全國委員會支持的參院候選人，或至少避免批評委員會屬意的候選人。

戴恩斯與小唐納的關係，對參院和川普的競選活動也相當重要；兩人在訪談伊始便拿過去的狩獵旅行開玩笑，戴恩斯隨後把話題帶到共和黨人必須把握「十年一次」的機會，在2024年拓展國會版圖；而若共和黨失敗了，戴恩斯示警共和黨「未來十年」可能仍是少數。

川普 共和黨 參院

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