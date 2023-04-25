我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

川普宣傳新書 自稱比尼克森受歡迎

編譯尤寶琪／綜合報導
前總統川普又出新書「致川普信函」，受訪時只談過去，不談未來，引來批評。(美聯社)
前總統川普又出新書「致川普信函」，受訪時只談過去，不談未來，引來批評。(美聯社)

前總統川普近日接受福斯新聞網節目的訪問宣傳新書時，自比前總統尼克森，但不同的是，他自認比尼克森會待人，在國會支持者多，且承受住彈劾程序；不過川普近期屢屢上福斯受訪，只講過去，不談未來，也惹來共和黨參議員葛拉斯理的不滿。

川普自從宣布競選2024年共和黨總統提名以來，頻繁接受福斯節目訪問，從主播漢尼提(Sean Hannity)、卡爾森(Tucker Carlson)到萊文(Mark Levin)；周末川普上萊文節目宣傳自己的新書「致川普信函」(Letters to Trump)，書中包括從來自從脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)到北韓領袖金正恩等流行文化和政治人物給川普的訊息；川普受訪時自比前總統尼克森，但又比尼克森在國會受歡迎。

川普在專訪中表示：「我永遠記得，這(彈劾)發生時，我們得到了多大的支持，尼克森則沒人支持他；他什麼支持都沒有，他對人太嚴苛了，我則是跟大家都很好，我有喬登(Jim Jordan)的支持，這些參議員都很棒，他們是很棒的人。」

「尼克森跟國會關係不好，他跟參議員關係不好；重點是，我們共和黨內有很棒的人，我跟他們相處融洽，而且他們很團結。」

在總統任期期間遭兩次彈劾，且2020年連任失敗，目前又再度瞄準白宮大位的川普更直言，尼克森最大的遺憾，就是在因1970年代水門案(Watergate)而遭彈劾時選擇辭職而非是挺身反抗。

「他們突然去找他，告訴他必須走人，然後他第二天就辭職了。而他最大的遺憾就是沒有反抗，因為那樣真的很不像他。我覺得這點很有趣。」川普說到。

但川普頻繁上福斯的做法，卻惹來共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)的不滿；葛拉斯23日上推特批評到「「最近幾周，我看了三個小時的川普福斯訪問，但我只聽到一堆歷史；為什麼漢尼提、卡爾森和萊文從不問川普在下一任期內想要達成什麼？選舉的重點是在未來而不是過去。」

川普 共和黨 彈劾

上一則

年事已高、經濟衰退陰影 拜登連任選戰有得拚

下一則

奧克拉荷馬學院槍案1死 兇手落網

延伸閱讀

川普宣傳新書自稱比尼克森受歡迎：承受住彈劾程序

川普宣傳新書自稱比尼克森受歡迎：承受住彈劾程序
為「廢奴」戰死 川普盟友籲賠償白人後代

為「廢奴」戰死 川普盟友籲賠償白人後代
拜登本周宣布競選連任 拜登╱川普2024重演世紀對決

拜登本周宣布競選連任 拜登╱川普2024重演世紀對決
民主黨最佳賭注… 拜登競選連任部署不變

民主黨最佳賭注… 拜登競選連任部署不變

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅