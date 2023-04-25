慶美韓結盟70周年 拜登會尹錫悅 加強對北韓核武震懾

南韓總統尹錫悅夫婦訪美。(美聯社)

拜登 總統26日歡迎到訪的南韓總統尹錫悅，慶祝兩國結盟70周年時，將宣布全方位防衛南韓，加強對北韓 的核子震懾，以及美韓經濟、網路安全及投資與教育合作。

白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)24日表示，拜登總統也將與尹錫悅討論應對烏克蘭戰爭及氣候變遷；國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)說，拜登將表達「沒有理由將區域緊張變成衝突」的基本立場，重申美國的「一個中國」政策，不支持台灣獨立，並依據台灣關係法來協助台灣自我防禦。

平壤近日加緊試射飛彈，包括固態燃料推動的洲際飛彈，發展足以襲擊美國本土的飛彈似有突破，美國將趁尹錫悅訪美，再度強調美國對防衛南韓的堅定承諾。

蘇利文未說細節，但明言要讓北韓明白，美國承諾大韓民國承諾攜手嚇阻侵略、保護韓國人民，說到一定做到。蘇利文說，拜登預定宣布的兩國合作方針，也顯示雙方密切關係的深度與廣度。

繼法國總統馬克宏之後，尹錫悅的這場訪問為拜登政府任內第二場外國元首的國是訪問；尹錫悅將在26日會晤拜登，舉行雙邊會談和聯合記者會，27日赴國會演說後，赴哈佛大學甘迺迪學院發表談話。

拜登上任以來，南韓已宣布到美國投資1000多億美元，包括三星半導體在德州設立高端晶片廠、現代汽車在喬治亞州開設電動汽車廠。

尹錫悅在訪美前表示，台灣和北韓一樣是全球性議題；北京反駁稱台灣是中方內政。柯比24日在華府外籍記者俱樂部簡報表示，北韓與中國大陸在印太區域造成局勢緊張，勢必成為未來幾天的話題，包含台海與南海。

柯比說，拜登會清楚一貫地表達「沒有理由將區域緊張升高為衝突」的基本立場，美國的一中政策不變，不支持台灣獨立的事實不變，美國持續依據台灣關係法協助台灣自我防禦的能力。

柯比表示，他認為尹錫悅和拜登對於兩岸局勢的立場一致。

蘇利文在白宮例行記者會談到北韓，蘇利文表示，兩國元首將討論強化嚇阻北韓威脅；美韓同盟依然致力於追求與北韓對話，針對長期分歧，達到和平且外交上的解決辦法，並實現朝鮮半島的非核化。