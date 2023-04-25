我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

年事已高、經濟衰退陰影 拜登連任選戰有得拚

編譯潘勛／綜合24日電

拜登總統預計25日正式宣布角逐連任，路透指出，這次競選，拜登無法再以新冠疫情為由，大致由德拉瓦州自家遠距競選，他得面臨的挑戰有年事已高、選戰打法無法重蹈上次、經濟衰退的陰影徘徊不散等事項。

拜登今年80歲，已是史上最高齡在位總統，共和黨定會拿他行程安排漸少來說事，指他年老力衰，不適合打選戰，更不能勝任白宮工作。

共和黨謀士瑞德(Scott Reed)表示，拜登本任期做不做得完都難講，還認為自己能做完第二任期，叫人驚訝。

民主黨謀士芬尼(Karen Finney)表示，雖說候選人能跑完密集競選行程，並不代表他就能做好總統，但共和黨肯定會隨時拿此來說事，所以焦點在什麼方法才最有效觸及全國民眾，有些場合免不了要親身前往，四處奔波，但其他可以有創新。

拜登2020年選戰有些創新打法被認為成功，例如群星雲集的虛擬募款會，辦場子不必花大錢波奔；但其他變化就較有爭議，例如禁止選戰志工沿門拜票一個月，還有拜登慣常出現在自家地下室。

其他挑戰還有經濟與通膨。共和黨謀士歐康諾(Ford O'Connell)表示，拜登執政下來一切走樣，尤其是經濟及通膨。

拜登執政之初，新冠疫苗開始推出，經濟狀況逐漸恢復正常，美國經濟目前以就業機會比疫情前多320萬個引以為傲。但民眾正擔憂景氣可能衰退，接下來要是失業率升高、經濟疲軟，而利率維持高點，通膨仍高於疫情前水準，拜登就可能吃盡苦頭。

川普已宣布再戰白宮，很可能再成為拜登的對手，按理會用他2016、2020年招數，大辦造勢來激勵自己的基本盤；但他首先得在日益嚴峻的共和黨提名戰中勝出，而拜登是現任總統，民主黨內沒有夠斤兩的挑戰者，應能輕鬆獲得提名。

不過紐約時報也指出，即便拜登獲得提名，他在競選時既要凸顯川普當選對美國的危險性之際，又得替自己支持度不高的政績辯護，面對的挑戰較2020年競選時艱困許多。

路透報導，民主黨謀士列斯丁吉(Joe Lestingi)表示，黨內提名不會有硝煙火石，不需喧嘩造勢，只需黨內價值的力量並信心堅定，穩住陣腳守住價值，他認為拜登可以提供那份穩定。

列斯丁吉相信拜登會更頻繁外出造勢，而且擅長傳統的「零售政治」，任何人有機會在較小場合與拜登共處，他就能造就大不相同。

拜登 共和黨 提名

上一則

勒蒙屢遭申訴 稱海理過女性巔峰期、直播中做挑釁動作

下一則

川普宣傳新書 自稱比尼克森受歡迎

延伸閱讀

LG新能源之外 通用汽車也計畫和三星SDI在美蓋電池廠

LG新能源之外 通用汽車也計畫和三星SDI在美蓋電池廠
美擬限制對中國投資 美媒：首先針對風投和私募

美擬限制對中國投資 美媒：首先針對風投和私募
尹錫悅強調台海議題 白宮：區域緊張不應成衝突

尹錫悅強調台海議題 白宮：區域緊張不應成衝突
白宮顧問萊斯下月離職 曾推動歐記健保、降通膨法案

白宮顧問萊斯下月離職 曾推動歐記健保、降通膨法案

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅