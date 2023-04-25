年事已高、經濟衰退陰影 拜登連任選戰有得拚

拜登 總統預計25日正式宣布角逐連任，路透指出，這次競選，拜登無法再以新冠疫情為由，大致由德拉瓦州自家遠距競選，他得面臨的挑戰有年事已高、選戰打法無法重蹈上次、經濟衰退的陰影徘徊不散等事項。

拜登今年80歲，已是史上最高齡在位總統，共和黨 定會拿他行程安排漸少來說事，指他年老力衰，不適合打選戰，更不能勝任白宮工作。

共和黨謀士瑞德(Scott Reed)表示，拜登本任期做不做得完都難講，還認為自己能做完第二任期，叫人驚訝。

民主黨謀士芬尼(Karen Finney)表示，雖說候選人能跑完密集競選行程，並不代表他就能做好總統，但共和黨肯定會隨時拿此來說事，所以焦點在什麼方法才最有效觸及全國民眾，有些場合免不了要親身前往，四處奔波，但其他可以有創新。

拜登2020年選戰有些創新打法被認為成功，例如群星雲集的虛擬募款會，辦場子不必花大錢波奔；但其他變化就較有爭議，例如禁止選戰志工沿門拜票一個月，還有拜登慣常出現在自家地下室。

其他挑戰還有經濟與通膨。共和黨謀士歐康諾(Ford O'Connell)表示，拜登執政下來一切走樣，尤其是經濟及通膨。

拜登執政之初，新冠疫苗開始推出，經濟狀況逐漸恢復正常，美國經濟目前以就業機會比疫情前多320萬個引以為傲。但民眾正擔憂景氣可能衰退，接下來要是失業率升高、經濟疲軟，而利率維持高點，通膨仍高於疫情前水準，拜登就可能吃盡苦頭。

川普已宣布再戰白宮，很可能再成為拜登的對手，按理會用他2016、2020年招數，大辦造勢來激勵自己的基本盤；但他首先得在日益嚴峻的共和黨提名 戰中勝出，而拜登是現任總統，民主黨內沒有夠斤兩的挑戰者，應能輕鬆獲得提名。

不過紐約時報也指出，即便拜登獲得提名，他在競選時既要凸顯川普當選對美國的危險性之際，又得替自己支持度不高的政績辯護，面對的挑戰較2020年競選時艱困許多。

路透報導，民主黨謀士列斯丁吉(Joe Lestingi)表示，黨內提名不會有硝煙火石，不需喧嘩造勢，只需黨內價值的力量並信心堅定，穩住陣腳守住價值，他認為拜登可以提供那份穩定。

列斯丁吉相信拜登會更頻繁外出造勢，而且擅長傳統的「零售政治」，任何人有機會在較小場合與拜登共處，他就能造就大不相同。