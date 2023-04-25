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駐法大使盧沙野惹眾怒 北京滅火：尊重前蘇聯國家主權

記者顏伶如／綜合報導
中國駐法大使盧沙野宣稱前蘇聯加盟國不具實質地位，引發眾怒，不僅被法國政府召見，中國駐法大使館官網也撤下他的發言。（美聯社）
中國駐法大使盧沙野宣稱前蘇聯加盟國不具實質地位，引發眾怒，不僅被法國政府召見，中國駐法大使館官網也撤下他的發言。（美聯社）

中國駐法國大使盧沙野日前接受法國媒體訪問時指稱「前蘇聯國家無主權國地位」，結果引發國際爭議，為了平息外交圈怒火，中國外交部24日高調滅火，外交部發言人毛寧表示，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，且是蘇聯解體後首先與相關國家建交的國家之一。

盧沙野受訪言論曝光後，波羅的海三國拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞表示將召見中國官員表達抗議。中國外交部發言人毛寧24日在例行記者會上說，北京立場並未改變。

毛寧在記者會上指出：「中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位。」

談到烏克蘭問題，毛寧表示：「一些媒體刻意曲解中方在烏克蘭問題上的立場，惡意挑撥中方與有關國家的關係。」

不過毛寧也表示，一些媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此保持警惕。

盧沙野接受採訪的全文原本刊登於中國駐法大使館網站，但言論引發爭議後已經刪除。中國駐法大使館發言人24日發表聲明說，盧沙野的發言並不是政策宣示，而是在電視辯論中「表達個人看法」，不宜遭到過度解釋。

三名歐洲外交官透露，毛寧在例行記者會上強調尊重前蘇聯國家主權的立場之前，一名中國資深外交官在北京與歐盟大使、法國大使舉行會議，並致電拉脫維亞大使說明盧沙野的發言不代表北京政策出現變化。據指出，中國官員也向愛沙尼亞方面聯絡。

盧沙野21日接受法國LCI新聞台訪問，被問到克里米亞是否屬於烏克蘭時說：「不一定，取決於我們如何看待這些問題…，沒有這麼簡單。」盧沙野同時表示：「根據國際法，這些蘇聯解體後出現的國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。這段談話引起某些歐洲資深官員反彈，拉脫維亞外交部長林克維奇斯(Edgars Rinkevics)表示，盧沙野的評論「令人完全無法接受」。

在24日記者會上，有媒體發問指出，中國外交部的評論與幾天前盧沙野的說法顯然有所出入。毛寧回答表示，：「我可以明確告訴你，我剛才的表態代表中國政府的正式立場。」(相關報導見A2)

在爭議多日後，中國外交部發言人毛寧公開回應指盧沙野言論不代表中國政府，中國尊重前...
在爭議多日後，中國外交部發言人毛寧公開回應指盧沙野言論不代表中國政府，中國尊重前蘇聯國家的主權。（美聯社）

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