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盧沙野「主權」言論惹議 馬克宏批言詞不當 法外交部召見

編譯中心／綜合24日電
中國駐法國大使盧沙野說「前蘇聯國家無主權地位」，引起一場外交風暴，法國總統馬克宏批評這種說法不當。(Getty Images)
中國駐法國大使盧沙野說「前蘇聯國家無主權地位」，引起一場外交風暴，法國總統馬克宏批評這種說法不當。(Getty Images)

中國駐法國大使盧沙野上周在訪談中稱「前蘇聯國家不具獨立國家的主權地位」的言論，引起歐美國家廣泛撻伐。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日在比利時參加峰會時接受法媒訪問時表示，盧沙野身為外交官，使用這樣的言辭「不適當」。馬克宏說，他跟那些在歷史解讀上、在實際邊界上遭到攻擊的國家站在一起。同日，法國外交部說法稱，在一場先前就安排好的會議上，盧沙野被要求「發表公開言論要符合他國家的官方立場」。

然而，此次風波仍讓馬克宏爭取中國協助調停俄烏戰爭的外交努力再次受到打擊。盧沙野21日發表的言論，在馬克宏頭上澆了一盆冷水，後者本希望北京做俄烏戰爭調停者——儘管中國自詡中立，但北京卻並未譴責俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對烏克蘭的侵略。此外，中俄稱雙方「友誼無上限」，也引發外界質疑中國能否稱職扮演調停人角色。

根據世界報(Le Monde)、法國1台(TF1)等法媒的最新消息，盧沙野已接到法國外交部召見通知，將前往解釋。

世界報指出，法方預計由外交部長柯隆納(Catherine Colonna)辦公室主任瓦希(Luis Vassy)會見。

法國參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭(André Gattolin)認為，「應該要傳達清楚訊息，因為總統馬克宏近日訪中帶來不好形象，更別提他關於台灣的爭議發言」。

中國駐法國大使館4月24日也在官網用法語發表聲明，稱「盧沙野大使有關烏克蘭的言論不是政策聲明，而是表達個人觀點，不應該被過度解讀」，聲明還表示，「中國在有關問題上的立場沒有改變」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)在記者會表示，下次外長會議將準備立場文件，以供6月的元首高峰會討論，屆時將「更新並重新校準對中國戰略，畢竟2019年版本的戰略已是很久以前的事」。

中國駐法大使館的官方網頁稱，「盧沙野大使關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在...
中國駐法大使館的官方網頁稱，「盧沙野大使關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達。」(中國駐法國大使館網頁)

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