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「戰狼狂言」非首例 盧沙野爭議一次看

編譯陳韻涵／綜合24日電
盧沙野過去發言經常引起爭議，例如他出使加拿大期間，談到孟晚舟被捕時說，這是「白人優越感作祟」。(路透)
盧沙野過去發言經常引起爭議，例如他出使加拿大期間，談到孟晚舟被捕時說，這是「白人優越感作祟」。(路透)

中國駐法國大使盧沙野爭議言論不斷，2022年公開宣稱中國人民抗議控制疫情是「由外國勢力策動」，他使加期間也稱華為財務長孟晚舟被捕是「白人優越感」作祟；他也曾評論民主自治的台灣，稱台灣人可透過聯合國撻伐的再教育營「重新變得愛國」等。

盧沙野1964年10月出生於江蘇省南京市，小學四年級便在南京外國語學校學法語，初中與高中也念這所學校；他1982年考進中國外交部直屬的高校——外交學院，畢業後進入中國外交部，1988年擔任中國駐幾內亞共和國大使館館員，之後一路升遷並調任多處，期間還曾掛職擔任武漢市副市長。

孟晚舟被捕 歸咎「白人優越感」

現年58歲的盧沙野是中國粗暴「戰狼」外交官的實踐者，他2017年2月到2019年6月出任中國駐加拿大大使，期間經常透過訪談或在加拿大媒體發表署名文章，評論加拿大逮捕孟晚舟的事件，形容孟晚舟被捕歸咎於「白人優越感」作祟，指西方勢力對華採取雙重標準。

控中國反清零示威 由外國勢力策動

2019年7月，盧沙野出任駐法國大使；他2022年12月曾表示，中國民眾去年11月底出現的反清零政策示威「由外國勢力策動」，但未提供證據；這場示威史無前例的撼動中國國家主席習近平的地位，加快結束實施近三年的嚴格新冠肺炎防疫政策。

這不是盧沙野首次針對中國防疫政策批評外國，2020年4月，新冠肺炎在武漢爆發後不久並開始向國際擴散，法國外交部就中國大使館網站上的一篇文章召見盧沙野。

這篇文章由一位匿名中國外交官發布，暗喻新冠肺炎在歐洲擴散，而法國養老院的居民被餓死或病死；北京政府屢次批評西方國家因應新冠肺炎的方式，譴責當局未採取足夠措施遏止病毒傳播。

曾喊「再教育」台灣人

在主權問題方面，中國向來認為台灣是熊孩子；盧沙野2022年8月稱台灣人民被獨立思想洗腦，但可經過「再教育」重新變得「愛國」。

盧沙野指的再教育營便是中方對新疆穆斯林維吾爾族的作法，聯合國形容再教育營 「任意且歧視的拘留」，構成侵害人權的犯罪；對此，中國一概否認。

盧沙野 教育 新冠肺炎

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