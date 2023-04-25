俄烏戰、美中緊張… 去年全球軍費2.24兆 創新高

瑞典智庫統計，全球軍事支出連八年增加，去年更創史上新高。(Getty Images)

瑞典 智庫斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)24日表示，全球軍事支出連八年增加，去年的2.24兆美元更創史上新高，占全球國內生產毛額(GDP)2.2%。主因則是去年2月爆發的俄烏戰爭，以及美中關係惡化加劇東亞緊張。

該智庫在年度報告中指出，相關數據未將通膨率納入計算，否則實際軍事支出恐更高。這是近30多年來最大年度增幅，若以固定美元價值計算，相當於回到1989年東、西德柏林圍牆倒塌時的規模。

歐洲去年軍費支出總額達4800億美元，過去十年來已大幅成長三分之一，預料此趨勢未來十年將持續加速。以中、西歐國家為例，兩區域去年軍費共3450億美元，總額實質超越1989年，翌年「冷戰」即畫下句點。另外，去年中西歐國家國防支出也比十年前多三成。該智庫研究員羅培斯達席瓦說，預期未來幾年，中西歐軍事支出將繼續攀升。

至於俄烏戰爭交戰雙方，去年烏克蘭軍事支出激增640%，高達440億美元，占其GDP三分之一，寫下1949年以來，該智庫有紀錄的最大年度增幅，其中還不包括基輔接受至少數十億美元的外國軍援武器。

俄羅斯去年軍事支出增幅9.2%，但該智庫認為數據很不精確。其研究員田楠則直指，無論是否將俄烏納入，歐洲軍費支出仍大幅增加。