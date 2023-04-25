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「美不再獨霸亞太」 澳洲國防策略大調整 首重長程打擊

編譯中心／綜合24日電
澳洲國防報告稱，美國已非亞太地區的單極領袖。圖為澳洲總理艾班尼(左起)、拜登總統、英國首相蘇納克舉行AUKUS峰會。(Getty Images)
澳洲國防報告稱，美國已非亞太地區的單極領袖。圖為澳洲總理艾班尼(左起)、拜登總統、英國首相蘇納克舉行AUKUS峰會。(Getty Images)

澳洲24日公布的「國防戰略檢討」報告，建議坎培拉進行自第二次世界大戰以來最大規模的防衛策略調整，將「長程精準打擊、國產導向武器和外交」，列為優先要務。

該報告表明，美國不再是「印太(地區)的單極領袖」，華府與北京間的激烈競爭正界定這個地區，而強權競爭恐引發衝突。

該報告提到，澳洲北部的基地將成為嚇阻對手、保護澳洲貿易路線及對外通訊的重點。尤其中國正從事自二戰以來最大規模的軍事建設，並在澳洲附近地區進行戰略競爭。

該報告內容列為機密，24日發布的是公開版本，表明澳洲須避免當前面臨的最高等級戰略風險，即區域內可能爆發重大衝突。該報告寫道，在這個「飛彈時代」，對澳洲的軍事威脅無需直接入侵。坎培拉將與華府更密切合作，包括增加雙邊軍事計畫以及更多美軍輪調派駐，甚至美軍潛艦。澳方也須強化與太平洋及東南亞國家的交往。

澳洲總理艾班尼斯說，該報告將加強我們的國家安全，並確保對未來的挑戰做好準備。

今後十年的澳洲國防經費將增加，但接下來四年將穩定保持在190億澳元(約127.3億美元)，其中78億澳元(約52.2億美元)來自已經取消的計畫轉移。

澳洲總理艾班尼斯拿著一本「國防戰略檢討」報告，向媒體說明澳洲國防政策的轉變。(美...
澳洲總理艾班尼斯拿著一本「國防戰略檢討」報告，向媒體說明澳洲國防政策的轉變。(美聯社)
澳國的國防策略將轉變為長程打擊，圖為澳洲開發的極音速載具。(美聯社)
澳國的國防策略將轉變為長程打擊，圖為澳洲開發的極音速載具。(美聯社)

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