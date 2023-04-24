NBC首次共和黨初選民調：川普2位數大幅領先德桑提斯

川普(右)和佛羅里達州州長德桑提斯(左)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)首次全國共和黨大選初選民調 顯示，三分之二受訪黨員選民力挺前總統川普 ，不在意他近期多起官司纏身；川普的黨員支持率以兩位數支持率大幅領先佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。雅虎新聞(Yahoo News)與YouGov民調則顯示，38%的兩黨受訪選民都不願見到川普與拜登 再次對決。

46%共和黨人挺川 31%支持德桑提斯

NBC本月14日到18日訪問1000名選民，結果高達68%的共和黨選民認為司法當局「對川普的調查存在政治動機，沒有人像川普一樣，我們必須支持川普」。

另被問到若共和黨初選今日舉行，46%共和黨受訪者表示會投給川普，31%的共和黨人支持德桑提斯，誤差區間正負3.1個百分點；這讓川普在共和黨初選提名選戰中，成為明顯的佼佼者。

然而，共和黨人持續力挺川普的態度，與全國選民對明年大選的焦慮形成強烈對比。

多數選民不想再看到川普與拜登對決

拜登未來幾天可能正式宣布角逐連任，但絕大多數受訪者不希望川普與拜登明年再次對決。

雅虎與YouGov民調本月14日到17日訪問1530名成人，誤差區間正負2.8個百分點，結果顯示，70%的選民中(包括51%的民主黨人)認為，拜登不應角逐連任，近半數不希望拜登再選的受訪者表示，高齡為一大考量；屆時，拜登將是80歲、川普76歲。

一位華盛頓州的民主黨民調受訪者表示，「拜登需要反應國家的年齡族群，他們倆都該退休了，讓別人選。」

60%的選民，包括三分之一的共和黨人則認為，川普不該參選。

這項民調由兩黨民調專家所屬的民調團隊共同進行，其中民主黨民調專家霍威特(Jeff Horwitt)說：「現階段2024年大選為2020年大選的後續，續集往往影響民調，但對票匭的影響顯然不明顯。」

共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)則表示，「選民顯然不想再看到拜登與川普再次對決。」

不過，受訪的41%登記選民表示，若拜登參選，他們絕對或肯定會投給拜登，其中包括88%的民主黨人，另有47%的人表示，會投票支持共和黨最後推派的候選人。

另在主要競選議題方面，NBC民調顯示，58%受訪者表示，人工流產必須合法，38%的認為墮胎違法，但32%的人認為要有例外，6%的人認為不容例外情況。