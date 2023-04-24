相信更高力量… 民調：3年疫情 18-25歲信神大增

最新調查顯示，因為三年疫情困頓與無助，年輕一代快速老成，尋求信仰人數顯著增加。圖為紐約市教徒在本月復活節活動。(美聯社)

非營利組織「春潮研究所」(Springtide Research Institute)最新調查指出，18到25歲的成年人重拾信仰比例上升，神學者及教會領袖認為，這個現象部分是因新冠疫情 造成失落的三年，讓年輕一代相信除了人類以外，有更高的存在。

春潮研究所調查：從1/4增為1/3

華爾街日報(WSJ)23日報導，這項民調 在去年12月進行，想了解年輕成人信教的現況，結果發現約三分之一18到25歲年輕人目前表示信神，比2021年的約四分之一大為增加。

對許多年輕人而言，新冠疫情是他們首次面臨危機，由親友喪生，到工作及日常生活都沒把握，或多或少影響到大家。許多年輕成人很多方面因此變得老成，於是像嘗過悲劇的以往世代，都轉向相同的宗教慰藉，期療傷止痛。

主教羅伯特·布倫南 (右) 在布魯克林大橋上帶領遊行。(美聯社)

快速老成 尋求慰藉 不限特定神祇

春潮研究所民調使用的是「更高的力量」(higher power)一詞，以了解各種信眾，可以包括上帝，但不限於基督教或特定宗教所指的神。很多年輕成人表示，信仰的不必然是兒時所聽、聖經段落所述的上帝，但相信有更高且仁善的神祇。

包括蓋洛普(Gallup)等民調，特定調查上帝信仰，發現年輕成人信基督教上帝的人數減少。

華府特區 「第19街浸信教會」(Nineteenth Street Baptist Church)牧師羅伯茨(Darryl Roberts)表示，新冠疫情、種族騷動、擔心失業及其他經濟面的煩憂，讓很多年輕人覺得，自己周遭很多保護層都被剝掉了，他們不再覺得自己很強大，有些人便轉向上帝求庇護。

不一定會上教堂或依附某宗教

同一時間，很多年輕成人表示，就很多命題如種族正義、性別平等及移民權利，與有組織的宗教脫節。信仰上帝或更高的力量，不必然轉變成上教堂或者依附某宗教。

WSJ與NORC聯合民調3月出爐，指出18到29歲的國人認為宗教對他們很重要者有31%，比率為各年齡層裡最低。丕優(Pew)研究中心的民調也在3月公布，結果發現18到29歲的人每月參加宗教禮拜，或者次數更頻繁者，只有20%，比2019年的24%來得少。

27歲的阿德爾自述信仰一或多個神祇，但不曉得真否有神明存在，也不敢百分之百相信有更高的力量，寧可信其有，只是不掛在任何教派名下。