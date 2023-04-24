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拜登本周宣布競選連任 拜登╱川普2024重演世紀對決

記者顏伶如／綜合報導
民主黨拜登總統即將宣布競選連任，前總統川普在共和黨內初選民調大幅領先，各方評估，若無意外，2024大選又將是川普與拜登的再次世紀對決。(Getty Images)
民主黨拜登總統即將宣布競選連任，前總統川普在共和黨內初選民調大幅領先，各方評估，若無意外，2024大選又將是川普與拜登的再次世紀對決。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)分析，拜登總統即將在本周宣布競選連任，前總統川普去年宣布參選後在共和黨內保持領先，由此看來拜登與川普極可能繼2020年後，在2024年再次上演世紀對決。

官司纏身 川普支持度仍領先

報導23日指出，身為美國史上首位年逾八旬總統的拜登，預計本周便將正式宣布參選連任，先前有關拜登是否爭取第二任的疑問可望落幕。就在同一時間，多項民調結果顯示，在有意爭取共和黨提名的初選競爭者當中，川普雖然遭到紐約曼哈頓檢察官起訴，接下來還有多項訴訟纏身，支持度在共和黨內依然維持大幅領先。

2024年總統大選目前仍屬於非常早期的階段，選舉情勢瞬息萬變，不過2024總統大選幾乎可以確定，將是拜登與川普的二度交手，如今美國政治趨於兩極化，民主、共和兩黨在華府政壇勢均力敵。

誰能勝出 決定美國未來走向

拜登與川普再次對決的結果，將決定美國在俄烏戰爭中對烏克蘭的支援是否繼續，也將決定美國對抗氣候變遷的各種政策是否延續。通膨高漲底下，美國要如何在國內支出、軍事開銷及經濟優先政策等問題中找到平衡點，同樣深受2024年總統選舉結果影響。

2024年總統大選的選戰操作模式，將與拜登與川普2020年第一次交手時非常不一樣。當時受到新冠疫情影響，拜登僅舉辦少數與選民面對面的活動與造勢，川普則把白宮資源做為選舉用途，在機場舉辦的造勢大會上，活動舞台的背景經常就是空軍一號。

4月25日 拜登可能正式出發

幕僚指出，拜登可能透過對支持者發表談話的影片正式啟動選舉，時間則可能是4月25日，因為拜登是在2019年4月25日正式加入民主黨初選。根據拜登行程，25日將於「北美建築工會」(North America's Building Trades Unions，NABTU)發表演說，向工會成員強調獲得兩黨國會議員表決通過的規模1兆元基礎建設法案各種成果。

華爾街日報指出，拜登陣營對於競選團隊幹部的招兵買馬已進入最後階段。拜登打算任命美國知名勞工運動領袖查維斯(Cesar Chavez)孫女、白宮資深顧問茱莉‧羅德里格茲(Julie Rodriguez)出任競選總幹事。

川普幕僚則說，拜登宣布角逐連任之後，川普將做出回應聲明。川普先前曾說，拜登在許多議題方面表現不佳，從移民到通膨問題都包括在內。

拜登 川普 共和黨

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