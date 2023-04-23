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化工廠傷身 六成以上有色族群住附近 居民：頭痛、噁心

編譯俞仲慈／綜合22日電
美國國內化工廠林立，威脅居民環境與健康，而化工廠附近社區居民有六成以上為有色族群。圖為路易斯安納州的一家化工廠。(美聯社)
美國國內化工廠林立，威脅居民環境與健康，而化工廠附近社區居民有六成以上為有色族群。圖為路易斯安納州的一家化工廠。(美聯社)

今年俄亥俄州東巴勒斯汀(East Palestine)火車出軌意外，導致大量有毒物質外洩，而出軌火車載運的化學原料，其實是從德州載運至新澤西州用來製造PVC塑料，由於近來國內化工業興起，化工廠四處林立，對居民的生活與健康造成的威脅，引起各界多更關注。

根據EPA公布資料顯示，東巴勒斯汀出軌火車裝載10萬加侖化學原料，其中70萬磅氯乙烯是來自德州休士頓郊外拉波特(La Porte)、西方石油公司(Occidental Petroleum，OXY)旗下OxyVinyls化工廠，大批氯乙烯千里迢迢行經1600哩，目的地是新澤西州佩卓克鎮(Pedricktown)化工廠，作為生產PVC地板的原料。

由於開採頁岩油物美價廉，全球對石油和天然氣的需求減少，因此總部位於休士頓的西方石油公司積極進軍化工業，旗下OxyVinyls計劃斥資11億元擴建拉波特廠房並提升設備，以擴大產量。

根據美國化學理事會(American Chemistry Council)統計資料，自2010年以來，化工業為新建或擴建廠房已投資超過1000億元，同時還有990億元投入拓展業務，其中多數都是投資塑料製造。

隨著化工業蓬勃發展，化工廠四處林立，居民健康也受到波及，拉波特居民葉南德茲(Sema Hernandez)表示，「你會頭痛、噁心，甚至出現慢性呼吸道疾病。」葉南德茲住處和Oxy化工廠相隔僅半哩，讓她每天生活戰戰兢兢，「今天可能是個平常日子，但突然警報聲響起，提醒你不是在演習，要趕快就地避難，這種情況隨時可能發生」。

根據非營利組織Toxic-Free Future本月公布的報告，2021年PVC製造業釋放超過40萬磅氯乙烯，而且位於化工廠附近的社區居民有六成以上是有色族群，但一般社區所占比率則是四成。

北歐國家瑞典率先在30年前限制使用PVC，如今已完全淘汰，同時包括加拿大、西班牙和南韓等國皆已限製或禁止使用PVC包裝物，加州州議會也在推動類似禁令，還有國內包括紐約、波士頓、西雅圖和舊金山等主要都市陸續禁用PVC產品，並限制公共採購或強制以其他環保物質取代PVC。 

新澤西州 石油 波特

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