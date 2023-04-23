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大鹽湖乾涸恐5年消失 破紀錄積雪帶來「一線生機」

編譯徐薏茹／綜合22日電
大鹽湖迅速乾涸，可能在五年內消失，但近期破紀錄積雪有望緩解旱象。圖為猶他州自然資源廳拍攝的照片。(美聯社)
大鹽湖迅速乾涸，可能在五年內消失，但近期破紀錄積雪有望緩解旱象。圖為猶他州自然資源廳拍攝的照片。(美聯社)

科學家在三個月前發表的報告警告，乾旱數十年的猶他州大鹽湖(Great Salt Lake)近幾年乾涸速度加快，這一西半球最大的鹹水湖可能在未來五年消失，不過某些地區自去年至今破紀錄的積雪量，為大鹽湖帶來一線生機。

楊百翰大學(Brigham Young University)1月公布報告，指大鹽湖的水位11月降至新低，為海平面以上4188.6呎，自1850年以來大鹽湖已失去70%以上的湖水。

但截至4月初的報告顯示，大鹽湖水位已在五個多月間上升三呎，主要來自雪水和一連串季節風暴帶來的雨水；鹽湖城迎來史上降雪第七多的季節，同時躋身美國下最多雪的大城之一，共降雪87.3吋。

大鹽湖水面上升值得慶祝，也是一個警示。

猶他州水資源局(Utah Division of Water Resources)局長坎蒂斯．哈森雅格(Candice Hasenyager)說：「當我們在慶祝進展的同時，必須持續以水資源保護行動為優先，為這一重要生態系統的未來、以及整個流域的水資源使用者做出永續的水源管理決策。」

隨著氣溫上升，積雪融化，本季破紀錄的積雪將在未來幾周使水位再升高，猶他州的平均積雪量已達30吋，打破1952年28.8吋的紀錄。

大鹽湖迅速乾涸，可能在五年內消失，但近期破紀錄積雪有望緩解旱象。圖為猶他州自然資...
大鹽湖迅速乾涸，可能在五年內消失，但近期破紀錄積雪有望緩解旱象。圖為猶他州自然資源廳拍攝的照片顯示，大鹽湖裸露的湖底，已形成一畦畦的鹽灘。(美聯社)

楊百翰大學1月的報告警告，若大鹽湖消失，將引起大範圍的空氣與水污染，瀕危物種法案的名單將增加，農業、工業以及整體生活品質倒退。

楊百翰大學生態學家亞伯特(Ben Abbott)表示，雖然近期湖水水位上升，但距離「湖泊生態與經濟健康的最低可接受海拔」仍少了六呎，積雪與逕流的變化將是關鍵；根據猶他州水資源局的計算，在高於平均的積雪幫助下，水位有望增加三到四呎。

即使水位恢復到「可接受水平」，湖泊的長期永續性將仰賴水資源管理決策與保護工作；亞伯特指出，要讓大鹽湖回復水位，必須減少30%到50%的消耗用水。

來源：CBS Sunday Morning

猶他州 降雪 風暴

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