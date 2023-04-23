世界氣象組織年度報告：全球應對氣候變遷「不及格」

美國氣候大使柯瑞(John Kerry)說，地球公民都意識到氣候危機，明白碳排放是問題所在，「只是我們所有人都做得不夠多，做得不夠快」。圖為紐約市22日為慶祝「地球日」，關閉逾百條街道，不讓車輛經過。(Getty Images)

世界氣象組織(WMO)22日在年度氣候報告「2022年全球氣候」(State of the Global Climate 2022)中為地球打上不及格的分數；氣候變遷 仍持續發展，乾旱、洪災、熱浪影響各大洲，造成數十億元的損失，南極地區的海冰面積萎縮至有紀錄以來的最低點，歐洲一些冰河 融化的情況也引人注目，整體年度報告顯示溫室氣體在陸地、海洋、大氣引起的行星等級變化。

全球氣溫方面，儘管過去三年受到反聖嬰現象的降溫影響，2015年至2022年卻是有紀錄以來最熱的八年，冰河融化與海平面上升再度於2022年達到創紀錄水平。

WMO秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)指出：「全世界的人口持續受到極端天氣與氣候事件的嚴重影響，例如2022年在東非的持續乾旱，巴基斯坦破紀錄的降雨，以及中國、歐洲創紀錄的熱浪，影響數千萬人，加劇糧食不安全與大規模遷移，造成數十億元的損失與損害。」

除了氣候指標，「2022年全球氣候報告」還著重於相關影響，水文氣象災害、新冠肺炎，以及持久的的衝突與暴力等各種因素結合，進一步使營養不良上升的情況加劇。

報告稱，一整年下來，危險的氣候與天氣相關事件促成新的人口遷移，在年初已處於移居狀態的9500萬人中，許多人的情況再惡化。

洛杉磯市的一群華裔青少年義工22日「地球日」在威尼斯海灘撿垃圾和清理海灘。(Getty Images)

報告也強調生態系統與環境問題，指出氣候變遷如何影響自然事件，包括樹木植物開花的時機、鳥類遷徙。

聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)表示：「我們有工具、知識和解決方案，但我們必須加快腳步，需要加速氣候行動，更深入更快速的減少碳排放，將全球氣溫上升限制在攝氏1.5度。」

世界地球日前一天，美國氣候大使柯瑞 (John Kerry)21日呼籲，美國與中國必須合作，一同對抗全球氣候危機。

他表示：「沒有任何一國能夠解決這一危機，尤其我們是排放大國，所以美中找到方法在氣候危機方面合作是當務之急。」

柯瑞說，地球公民都意識到氣候危機，明白碳排放是問題所在，「只是我們所有人都做得不夠多，做得不夠快。」