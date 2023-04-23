環保署擬提新規 要求發電廠2040年「零碳排」

環保署(EPA)擬提新規，要求發電廠在2040年前達成不排放溫室氣體的目標，這將迫使排放溫室氣體占全國約25%的發電業轉型。圖為北卡羅來納州的一座煤電廠。(路透)

環保署(EPA)即將提出新規，要求發電廠在2040年前幾乎根除自己排放的溫室氣體；這項計畫仍在白宮討論中，但一旦落實，其規定之嚴格，等於要電廠使用新式科技，把自己排放的廢氣中的二氧化碳捕捉回去，或者轉用其他燃料，勢必迫使排放溫室氣體占全國約25%的發電業必須轉型。

「華盛頓郵報」22日報導，環保署原本計畫數日宣布該計畫，但最後細節仍在不斷推敲，正式版本可能要在一周後才公布。要把提案最終轉化為配套法案包裹，更可能要耗時多月。

提案中很多最嚴格規定要到2030年代才生效，讓業界取得多年時間逐步轉型，以遵守法規。

EPA數據指出，雖說電廠排放的溫室氣體一直在減，但仍是全國第二溫室氣體排放來源，而助長氣候變遷 ，這一點讓發電廠成為氣候變遷法規瞄準的箭垛，拜登 政府先前保證，要發電廠2035年以前便根絕排放。

紐約時報報導，研擬中的新法規勢必遭遇化石燃料業、發電業及他們在國會盟友的反對，也可能很快招致共和黨籍各州檢察長集體興訟；之前他們便控告過拜登政府而擋下其他氣候政策；最高法院去年便判決，EPA自歐巴馬主政以來便踰權。

EPA提出的法規正在白宮預算局(Office of Management and Budget)審核，仍有可能調整。

EPA發言人邁可洛斯(Maria Michalos)表示，署方正「緊急行動，推行保護民眾及地球的標準，植基於拜登總統投資美國經濟的政策而取得的動能，包括各類提案，解決現有、新建電廠排放的碳」。

EPA提案不會強制使用捕捉二氧化碳設備，畢竟該科技還不成熟又昂貴；相形之下只是為空污設限，各電廠必須符合需求。電廠可以使用不同科技來做到遵守法規，例如天然氣 電廠可把燃料來源轉化為潔淨的氫，氫不會釋出碳。

美國能源資訊署(EIA)指出，去年全國產出的電力，約六成是得自燃燒化石燃料如碳、天然氣及汽油。

拜登政府更早提出兩項計畫，加速全國轉型使用電動車，大幅削減車排氣管排放的廢氣，以及節制油井、天然氣井釋放的甲烷，現EPA緊隨其後提案。三項提案，再加上去年降通膨法斥資3700億元於潔淨能源施政，可望讓拜登的保證，即2030年國家排放廢氣減半，按部就班達成。