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80%美國人曾經歷極端氣候 多數對氣候變遷感到無力

編譯盧炯燊／綜合22日電
由於極端氣候越來越頻繁，民眾對極端氣候的威脅也越來越擔心。圖為今年3月13日加州蒙特利郡連降暴雨後，帕哈羅河堤防決堤，洪水氾濫。(美聯社)
由於極端氣候越來越頻繁，民眾對極端氣候的威脅也越來越擔心。圖為今年3月13日加州蒙特利郡連降暴雨後，帕哈羅河堤防決堤，洪水氾濫。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心在22日「世界地球日」發表最新的民調結果顯示，絕大多數美國人最近曾經歷過極端天氣事件，他們大多數歸咎於於氣候變遷

民調也發現一個現象，就是受訪者在談論氣候變遷問題時會感到無力感，對於如何治理也無特別看法，這並不是他們不相信氣候變遷，而是「眼不見為淨」。

總體而言，約80%的受訪美國成年人表示，在過去五年親身感受過極端天氣的影響，例如極熱或乾旱，其中大多數人(54%)認為是氣候變遷的結果。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA) 署長史賓拉德(Rick Spinrad)早前在一個氣候會議上指出，無論在哪個地方，都可能親身經歷過受氣候變遷的事件，而美國是世界上因氣候災難而損失最嚴重的國家。

僅在去年，美國就有18起氣候災難事件，包括超強颶風伊恩(Hurricane Ian)及西部持續乾旱及超級野火，總體損失超過1650億元，造成474人死亡。

目前美國兩周一次極端氣候

史賓拉德說，在1980年代，美國平均82天發生一次氣候災難事件，現在則大約兩星期一次。 他警告未來會更頻繁的出現極端氣候，因此必須作好應對準備。

調查結果也呼應了愈來愈多的證據表明，許多人質疑自己在改善氣候變遷方面的作用，但也愈來愈多的人表示關注。

約75%的成年人表示，最近的極端氣候事件，已影響了他們對氣候變遷的看法。由於親身感受到氣候變遷的影響，有不少人從過去的不大理會轉變到現在關注起來。

50%成年人說，在過去一年中曾與朋友和家人談論過氣候變遷問題，相對於去年6月，這個比例約為40%。

民調發現，有不少人說不曾與其他人談論過有關問題，其中一個原因是每當談到氣候變遷時，會因政治立場不同而各持己見，尤其是民主共和兩黨持極端觀點的人。至於願意與家人和朋友討論的人裡，大多表示只會與同意自己觀點的人討論。

此外，在談論氣候變遷時，很少人會對前景抱有希望或感到悲觀，似乎一切都是理所當然而持平常心，但歸根究底只是應對氣候變遷無力感的反映。

氣候變遷 民調 颶風伊恩

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