德桑提斯出訪日韓以英 添加外交資歷

佛羅里達州州長德桑提斯20日宣布將出訪日本、南韓、以色列與英國。圖為他21日出席活動時的照片。(歐新社)

可能爭取代表共和黨 角逐2024年總統大選的佛羅里達州州長德桑提斯 20日宣布，他將率領一個國際貿易代表團出訪日本，此行還將到訪南韓、以色列和英國；有分析認為德桑提斯是為稍後宣布參加共和黨總統初選增添外交資歷。佛州 州務卿及州商務廳長也一起出訪。

德桑提斯在4月24日及25日在日本期間，將與日本首相岸田文雄會面，還計畫與外相林芳正及日本企業高管會談。

他在宣布外訪的聲明說，佛州是世界上第15大經濟體，為此會努力與其他國家建立夥伴關係，創造就業機會促進經濟發展，並繼續展示佛州作為經濟領導者的地位。數據顯示，日本是佛州在亞太地區的第二大雙邊貿易夥伴。

結束訪日後，代表團繼續訪問南韓，與總理韓德洙會晤。4月27日轉往以色列及英國，在英國除會晤企業界人士外，還將會見英國外相柯維立(James Cleverly)。

儘管德桑提斯將訪問團一行標榜為貿易代表團，但從四國之行的安排來看，除貿易外還涉及外交層面，因此普遍認為這次訪問是為了未來決定參加共和黨總統初選之前，提高外交政策資歷。

一位知情人士說，德桑提斯在佛州開始建立外交政策機構，並已聘請了擁有豐富外交政策經驗的網絡安全及情報專家卡馬克 (Dustin Carmack)參與工作。

儘管德桑提斯是共和黨內熱門的總統提名人，然而要擊敗已宣布競選的前總統川普並非易事。本周初他到華府會晤共和黨籍國會眾議員後不久，即有數名來自佛州的國會議員宣布支持川普，對他無疑是個打擊。

44歲的退伍軍人德桑提斯一直把佛州變成保守政策的實驗地，採取放寬槍枝限制、限縮墮胎權等措施，同時在教育政策及LGBTQ權益上發起文化戰爭。