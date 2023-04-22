拜登民調回升 26%受訪者支持他連任

核心人士透露，拜登總統將在下周二之前宣布競選連任，及早進入選舉模式。（歐新社）

美聯社及「NORC公共事務研究中心」聯合民調指出，拜登 總統人氣有所回升，但整體而言只有26%國人希望拜登競選連任，民主黨 內也只有半數這麼想；但拜登若是獲得民主黨提名，81%民主黨至少可能會支持他；受訪者普遍擔憂的是拜登的年紀，他現年80，到選舉日已達82歲。

民主黨選民近半數支持他再戰2024

這次民調指出26%國人樂見拜登角逐連任，比1月的22%略有改善。這一點反映出民主黨人的兩難處境，目前有47%民主黨人要他再選，比起1月的37%略升。雖說如此，78%民主黨人表示，認可拜登的執政表現，他獲黨提名，41%表示一定支持、40%稱可能會。

知情人士指出，拜登即將正式宣布角逐2024年，應該是在25日；話雖如此並無定論。

拜登傳即將宣布競選連任，進入選舉模式。圖為21日他簽署行政命令撥款要在全美國種樹，象徵照顧下一代的環境。（美聯社）

59歲女性珍妮佛‧拉格納(Jenipher Lagana)表示喜歡拜登，說拜登是「有趣的人」，從政生涯紀錄絕佳，為政治注入「清新氣息」，另肯定拜登的總統執政表現。

但拉格納指出，拜登年紀太大，再選2024她瞧著擔心，自己都退休住在加州 了，故寧可見到較年輕的人如運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)或加州州長紐森(Gavin Newsom)入主白宮，兩人只因較為年輕，可能就讓事態有所不同。

美聯社認為，拜登角逐2020年時顯然暗示自己只在白宮做一任，再過渡給民主黨新生代領袖，但掌權以來，拜登愈來愈有意角逐連任，上周造訪愛爾蘭還說已「打好算盤」，可能很快就會有所宣布。

民主黨內初選挑戰者寥寥可數，共和黨自己亂成一團，拜登與其高級幕僚氣定神閒，沒什麼壓力急著敲定競選連任，反而著重在治國，以及走訪全國推銷他的首要立法成就，如兩黨基建法與全面的氣候醫療稅務立法。

拜登對自己高齡的問題一笑置之，表示選民只消「看看我」，就能斷定他是否還勝任總統工作。