我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

星艦升空4分鐘爆炸 馬斯克恭喜：為下次試射汲取教訓

編譯陳韻涵、茅毅／綜合報導
有史以來最大型火箭發射計畫「星艦」，以在空中爆炸告終；但SpaceX創辦人馬斯克仍表示第一次發射已成功學到經驗，將為數月後的第二次發射作準備。圖為火箭點火離開發射台。（歐新社）
有史以來最大型火箭發射計畫「星艦」，以在空中爆炸告終；但SpaceX創辦人馬斯克仍表示第一次發射已成功學到經驗，將為數月後的第二次發射作準備。圖為火箭點火離開發射台。（歐新社）

太空探索科技公司(SpaceX)無人載具「星艦」(Starship)20日晨在德州成功發射，但升空約四分鐘後爆炸解體；儘管首次試射結果不如預期，SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)仍恭喜團隊並從中汲取經驗，預告數月後將再試射；國家航空暨太空總署(NASA)也肯定星艦好的開始，期盼SpaceX的下次試射。

億萬富豪馬斯克創辦的SpaceX20日在德州發射史上最大型火箭「星艦」，星艦首航原定歷時90分鐘，從德州往東橫越大西洋，飛掠非洲南部、印度洋、新幾內亞及太平洋上空，最後降落夏威夷海域回收。

美東20日上午9時33分，星艦從德州南部基地成功發射升空，但SpaceX直播畫面很快顯示其中三具引擎故障，接著出現五具引擎失靈；推進器持續上升，時速一度快過1300哩。

星艦的太空艙原定在火箭發射後三分鐘，與第一節推進器分離，結果未能分開；火箭上升約四分鐘後，星艦開始旋轉，最終在離地表約25哩的大氣層高處爆炸，未能加速飛上預定軌道。

星艦是全球威力最大的太空載具，有33具超重火箭推進器和450萬公斤的液態氧和天然氣等燃料，建造成本約30億元，目標是載人到火星或其他適居星球。

SpaceX表示，星艦遭遇「迅速、計畫外的分解」，但不認為此次試飛失敗；SpaceX聲明指出，星艦的多具引擎未運轉且啟動了飛行終止系統，致火箭解體。

星艦發射之際，馬斯克在控制室現場，淡定觀看一切。他在星艦爆炸後20分鐘推文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射，為幾個月後的下次試射學到許多經驗。」

馬斯克早在星艦發射前數日便推文「打預防針」，寫道「火箭可能失敗的方式有100萬種」；星艦預定發射前幾小時，馬斯克推文寫道，發射系統「目前亮綠燈」。

聯邦航空管理局(FAA)將調查SpaceX此次發射失敗的原因，調查結果出爐並由FAA裁定此失誤不影響公共安全後，才會核發另一張發射許可。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)告訴「有線電視新聞網」(CNN)，星艦成功升空「是好的開始，但仍有許多事要做」，「看起來他們通過了這個巨大火箭的第一階段，那是很棒的成就，我們會收到第二階段的事故報告，他們能走這麼遠，我備受鼓舞。」

SpaceX是NASA「阿提米絲」(Artemis)載人探索月球任務的重要夥伴。尼爾森推文寫道，「恭喜SpaceX首度整合試飛！歷史上每個偉大成就皆需甘冒某種程度的風險，因為風險大回報也大。期待SpaceX學到的一切，以及下次和未來的試飛。」

控制中心依標準程序，在火箭距地面25哩的大氣層中引爆，殘骸墜入海中，避面傷及地面...
控制中心依標準程序，在火箭距地面25哩的大氣層中引爆，殘骸墜入海中，避面傷及地面人員。（Getty Images）

SpaceX 馬斯克 太空

上一則

星艦為何爆炸？ SpaceX為何為此歡呼？

下一則

葉倫：美對中尋求健康經濟關係 戴琪：經濟不脫鉤

延伸閱讀

升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」

升空約4分鐘爆炸還算成功？SpaceX團隊「開香檳慶祝」
馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
馬斯克：特斯拉很可能今年推出全自駕功能

馬斯克：特斯拉很可能今年推出全自駕功能

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國