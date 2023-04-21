星艦升空4分鐘爆炸 馬斯克恭喜：為下次試射汲取教訓

有史以來最大型火箭發射計畫「星艦」，以在空中爆炸告終；但SpaceX創辦人馬斯克仍表示第一次發射已成功學到經驗，將為數月後的第二次發射作準備。圖為火箭點火離開發射台。（歐新社）

太空 探索科技公司(SpaceX )無人載具「星艦」(Starship)20日晨在德州成功發射，但升空約四分鐘後爆炸解體；儘管首次試射結果不如預期，SpaceX創辦人馬斯克 (Elon Musk)仍恭喜團隊並從中汲取經驗，預告數月後將再試射；國家航空暨太空總署(NASA)也肯定星艦好的開始，期盼SpaceX的下次試射。

億萬富豪馬斯克創辦的SpaceX20日在德州發射史上最大型火箭「星艦」，星艦首航原定歷時90分鐘，從德州往東橫越大西洋，飛掠非洲南部、印度洋、新幾內亞及太平洋上空，最後降落夏威夷海域回收。

美東20日上午9時33分，星艦從德州南部基地成功發射升空，但SpaceX直播畫面很快顯示其中三具引擎故障，接著出現五具引擎失靈；推進器持續上升，時速一度快過1300哩。

星艦的太空艙原定在火箭發射後三分鐘，與第一節推進器分離，結果未能分開；火箭上升約四分鐘後，星艦開始旋轉，最終在離地表約25哩的大氣層高處爆炸，未能加速飛上預定軌道。

星艦是全球威力最大的太空載具，有33具超重火箭推進器和450萬公斤的液態氧和天然氣等燃料，建造成本約30億元，目標是載人到火星或其他適居星球。

SpaceX表示，星艦遭遇「迅速、計畫外的分解」，但不認為此次試飛失敗；SpaceX聲明指出，星艦的多具引擎未運轉且啟動了飛行終止系統，致火箭解體。

星艦發射之際，馬斯克在控制室現場，淡定觀看一切。他在星艦爆炸後20分鐘推文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射，為幾個月後的下次試射學到許多經驗。」

馬斯克早在星艦發射前數日便推文「打預防針」，寫道「火箭可能失敗的方式有100萬種」；星艦預定發射前幾小時，馬斯克推文寫道，發射系統「目前亮綠燈」。

聯邦航空管理局(FAA)將調查SpaceX此次發射失敗的原因，調查結果出爐並由FAA裁定此失誤不影響公共安全後，才會核發另一張發射許可。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)告訴「有線電視新聞網」(CNN)，星艦成功升空「是好的開始，但仍有許多事要做」，「看起來他們通過了這個巨大火箭的第一階段，那是很棒的成就，我們會收到第二階段的事故報告，他們能走這麼遠，我備受鼓舞。」