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SpaceX星艦下一步？ 登月前須先完成2大事

編譯徐薏茹／綜合20日電
星艦太空船搭載史上最強力的火箭20日在德州發射，SpaceX創辦人馬斯克(中)到控制中心目睹火箭升空。(Getty Images)
星艦太空船搭載史上最強力的火箭20日在德州發射，SpaceX創辦人馬斯克(中)到控制中心目睹火箭升空。(Getty Images)

太空探索科技公司(SpaceX)打造的史上最大火箭系統「星艦」(Starship)20日再度試射卻在空中爆炸告終；這一次試射只是廣泛計畫中的一小步，在星艦完成首次任務或送太空人前往月球以前，SpaceX有重大的技術問題要解決。

1.將星艦送入軌道 2.太空補充燃料

SpaceX受國家航空暨太空總署(NASA)委託，為表定2025年的阿提米絲3號(Artemis III)任務提供星艦月球著陸器，運載太空人登陸月球表面，然而在達成這項任務之前，SpaceX必須證明星艦能成功到達月球。

由於規模巨大，SpaceX必須在星艦太空船仍在地球軌道上運行時為其補充燃料，此外還可能需要十幾次發射，才能給予單個星艦月球著陸器足夠的燃料，穿越地球與月球間23萬8900哩的距離。

當然，在SpaceX極力達成此目標前，須先將星艦送入軌道，20日的試射目標只是為了達到接近軌道的速度，並飛行繞地球一圈的其中一小段。

待飛行測試證明星艦的設計可行後，太空船還得配備所有太空人需要的維生裝備。

NASA強森太空中心人類著陸系統計畫副經理麗莎·哈蒙德(Lisa Hammond)表示，NASA並未參與規畫本次測試的飛行路線(flight profile)，也沒有指導SpaceX。

在本月稍早的訪問中，哈蒙德未透露NASA希望SpaceX在登月任務前需達成的試射或飛行的具體事項。

她表示預計將於明年執行的阿提米絲2號(Artemis II)計畫中，將看到由太空發射系統(SLS)發射的載人飛行任務。

星艦的開發基地位於SpaceX在美墨邊界的私人太空港，距離德州布朗斯維爾(Brownsville)約40分鐘車程。

測試在幾年前開始，以早期的太空船原型進行簡短的「跳躍測試」(hop tests)，大部分都在SpaceX試圖讓太空船原型直立著陸時爆炸。

2021年5月的一項次軌道太空飛行測試則成功完成。

太空人 SpaceX NASA

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