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星艦飛了4分鐘就爆炸 離登月還有哪些難關？

編譯彭尚興／綜合20日電
載運星艦太空船的火箭20日成功發射，飛行了近4分鐘，原定火箭第一節和第二節分離，但卻失敗，導致控制中心引爆火箭。(Getty Images)
載運星艦太空船的火箭20日成功發射，飛行了近4分鐘，原定火箭第一節和第二節分離，但卻失敗，導致控制中心引爆火箭。(Getty Images)

當星艦火箭點火發射、成功脫離地面、鑽進朦朧的德州天空時，許多人彷彿看見了人類未來太空旅行夢想實現的可能性。但只有短短的四分鐘，一聲轟然巨響，將夢想打回現實：月球仍在遙遠的太空中。

太空科技公司的星艦火箭是創辦人馬斯克(Elon Musk)迄今最具野心的計畫，目標是打造一艘可以重複使用的太空船，裝載人員和物資往返於地球和月球之間，甚至前往更遙遠的太空深處；彭博新聞報導，20日上午在德州南端該公司星際基地(SpaceX Starbase)的試射結果，顯示這項工程仍需好幾年的時間，以及至少數百億元的經費才有可能實現。

商業火箭發射從來不是一蹴可及。太空科技的第一枚火箭，獵鷹一號(Falcon 1)，就歷經三次失敗，直到第四次發射才成功；星艦面臨的挑戰則更勝於獵鷹火箭。

假設星艦太空船能夠順利與230呎長的第一節助推火箭「超重」(Super Heavy)型推進器脫離，飛進地球軌道，太空科技還得想辦法將它完整地帶回地面，平安降落。而在行程中，還需要一套生命維持系統，為乘員提供氧氣、水、食物和所有人類賴以生存的物資。

不過整個計畫中最複雜、最困難的部分，是如何為星艦漫長的外太空旅程添加燃料。其中包括發射數架攜帶助推劑的加油太空梭進入地球軌道，然後嘗試在接近零重力的狀況下將助推劑輸入載有乘客的太空船燃料箱中。

美國從事太空探險已近70年，如此大膽的嘗試仍是前所未聞。馬斯克堅信唯有如此，才能大幅降低發射的成本，並建立通往太空深處的可靠途徑。太空科技的終極抱負是開發太空商業旅行，並探索鄰近的太陽系星球。

顯然美國政府對於馬斯克的鴻圖大志深具信心；國家航空及太空總署(NASA)已承諾投注至少29億元協助開發星艦太空船，並將2025年載人重返月球表面的「阿提米絲」(Artemis)計畫重責大任託付給這型宇宙飛艇。

「我對NASA和太空科技達成目標深具信心」，「阿提米絲」計畫經理華森摩根(Lisa Watson-Morgan)表示，「我認為2025年是項挑戰，但辦得到。」

不過在此之前，星艦太空船得要先能夠毫髮無傷地飛離地球，進入太空。

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