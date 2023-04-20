美外洩國防密件：解放軍將部署超音速無人機 監控印太

近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。(Getty Images)

近期大量外洩的國防部機密文件其中一份顯示，根據美軍評估，解放軍 可能很快就會部署飛行速度至少是音速三倍的高空偵察無人機，大大加強中國監視行動的能力。

華盛頓郵報報導，這份美國國家地理空間情報局此前未曾報導過的密件顯示，「中國軍方正在取得技術進步，可以幫助其瞄準台灣周圍的美國軍艦和該地區的軍事基地」。

該文件以去年8月9日的衛星圖像為藍圖，並顯示二架「無偵－8無人偵察機」(WZ-8)在中國東部的一個空軍基地、距離上海內陸約350英里(約593公里)。無人機可以幫助中國收集地圖數據，並為戰略提供資訊或在未來的衝突中進行飛彈攻擊。

評估認為中國人民解放軍「幾乎可以肯定」在該基地建立了第一支無人機部隊，該基地隸屬於東部戰區司令部，是負責執行北京 當局對台灣主權要求的中國軍方分支機構。

據悉，北京當局在2019年亮相「無偵-8」無人偵察機，當時二架烏黑的無人機在慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵儀式中從天安門廣場前經過，當時很少軍事分析師認為無人機可以完全投入使用。

台灣軍方負責研發武器的國立中山科學研究院航空研究所所長齊立平說，無人機的主要用途不是針對台灣，而是針對美國及美軍在太平洋軍事基地，「這是一種用於反介入及區域拒止(A2/AD)的武器」。

波托馬克政策研究所認為，披露的資料表明「中國正在發展監控整個印太地區的能力」，並說「這不僅僅是針對美國或南韓，日本、印度和整個東南亞都不得不為此感到擔心」。

其他文件詳細披露中國間諜 活動和軍事現代化，包括揭示更多中國間諜氣球的存在，以及另一項評估：台灣尚未做好充分準備、無法在入侵期間阻止中國早期空中優勢。