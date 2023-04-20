我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

美外洩國防密件：解放軍將部署超音速無人機 監控印太

編譯張君堯／綜合報導
近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。(Getty Images)
近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。(Getty Images)

近期大量外洩的國防部機密文件其中一份顯示，根據美軍評估，解放軍可能很快就會部署飛行速度至少是音速三倍的高空偵察無人機，大大加強中國監視行動的能力。

華盛頓郵報報導，這份美國國家地理空間情報局此前未曾報導過的密件顯示，「中國軍方正在取得技術進步，可以幫助其瞄準台灣周圍的美國軍艦和該地區的軍事基地」。

該文件以去年8月9日的衛星圖像為藍圖，並顯示二架「無偵－8無人偵察機」(WZ-8)在中國東部的一個空軍基地、距離上海內陸約350英里(約593公里)。無人機可以幫助中國收集地圖數據，並為戰略提供資訊或在未來的衝突中進行飛彈攻擊。

評估認為中國人民解放軍「幾乎可以肯定」在該基地建立了第一支無人機部隊，該基地隸屬於東部戰區司令部，是負責執行北京當局對台灣主權要求的中國軍方分支機構。

據悉，北京當局在2019年亮相「無偵-8」無人偵察機，當時二架烏黑的無人機在慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵儀式中從天安門廣場前經過，當時很少軍事分析師認為無人機可以完全投入使用。

台灣軍方負責研發武器的國立中山科學研究院航空研究所所長齊立平說，無人機的主要用途不是針對台灣，而是針對美國及美軍在太平洋軍事基地，「這是一種用於反介入及區域拒止(A2/AD)的武器」。

波托馬克政策研究所認為，披露的資料表明「中國正在發展監控整個印太地區的能力」，並說「這不僅僅是針對美國或南韓，日本、印度和整個東南亞都不得不為此感到擔心」。

其他文件詳細披露中國間諜活動和軍事現代化，包括揭示更多中國間諜氣球的存在，以及另一項評估：台灣尚未做好充分準備、無法在入侵期間阻止中國早期空中優勢。

北京 間諜 解放軍

上一則

懲對台軍售 中制裁美2軍火承包商洛克希德馬丁、雷神

下一則

與共和黨立場別苗頭…眾院跨黨派另提調高債限方案

延伸閱讀

中國商務部：反對民用無人機用於非和平目的

中國商務部：反對民用無人機用於非和平目的
國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力

國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力
美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」
無人機偷拍福建艦 中國軍事迷被判一年獲緩刑

無人機偷拍福建艦 中國軍事迷被判一年獲緩刑

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲