談訪中行 德國外長：北京漸成為體制上競爭對手

剛訪問過中國的德國外長貝爾伯克19日在聯邦議會表示，訪中印象是中國對內壓迫的程度增加，超乎震驚，中國愈來愈成為歐洲的體制對手。(美聯社)

德國 外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)19日在德國聯邦議院(即議會下議院)回答質詢時談到她剛結束中國之行時說，「有部分真的非常令人震驚」。她指北京 日益成為一個體制上競爭對手(systemic rival)，而不完全是貿易夥伴及競爭對手。

路透(Reuters)報導，對於中國之行「部分令人非常震驚」之說，貝爾伯克並沒有進一步說明，只警告德國「不應太天真」。

她指，中國不惜犧牲國際秩序以達到自己的目的，對內更加專制，而對外更具侵略性。

貝爾伯克說，對於德國來說，中國既是合作夥伴又是競爭對手，也是體制上對手，但以她現在的印象，是「體制上，對手方面愈來愈多」。

她表示，中國是德國最大的貿易夥伴，但這並不等於也是德國最重要的貿易夥伴。德國政府希望與中國合作，但不想重複過去的錯誤，例如「透過貿易來改變對方」的想法。

貝爾伯克指出，過去西方國家認為可以透過商業合作，實現轉變威權政權，但事實證明錯了。

貝爾伯克一直對北京採取強硬立場，上星期訪問北京時直言不諱向中方提出警告，「中國片面改變台海現況的任何企圖，都是不可接受的」，但中共中央外事辦主任王毅 以及外長秦剛分別直接回應，台獨才是造成台海緊張的根本原因。

王毅直指中國曾支持德國實現統一，因此相信德國也會支持中國和平統一大業。秦剛則明確說明，台獨與和平絕不能共存。

貝爾伯克其後出訪南韓時，繼續抨擊中國「正以自己的規則破壞國際秩序」。

但在俄烏戰爭問題上，她歡迎北京承諾不向俄羅斯提供武器，並希望看到承諾在實踐中發揮作用。