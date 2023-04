投書紐時 龍應台：台海緊張 朋友間已開始反目

台灣前文化部部長、作家龍應台18日投書紐約時報。(本報系資料照片)

紐約時報 18日刊出台灣文化部前部長、作家龍應台投書,題為「在台灣,朋友間開始反目」(In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other),講述台海緊張之際,台灣社會已普遍出現對立和相互指責的現象,而這種分裂對台灣已造成傷害。

龍應台表示,台北一名友人最近在臉書發表一篇情緒高昂的貼文,敦促台灣年輕人準備與中國開戰。他認為,面對中國奪取台灣的威脅,唯一方法就是使用武力。該名友人已經60多歲了,仍誓言必要時會拿起武器。

龍應台指出,這已在台灣形成一種普遍且不安的情緒,「我私下傳訊息給他說,武力應該只是台灣戰略的一部分,我們的政客和其他公眾人物應該展現出真正勇氣,透過接觸中國來緩和局勢。當面對更強大的惡霸威脅時,不是應該先嘗試緩和局勢嗎?」該名友人則回擊「不要成為投降者」。

她表示,這種友人間的交鋒象徵中國已經在未開一槍的情況下,對台灣構成損害。文中說,中國侵略的威脅以及有關如何對抗的討論,正在撕裂台灣社會。指責某人「舔共」或透過發起危險的「反中」行為來煽動緊張局勢,已成常態,對與中國發生衝突的恐懼,正在撕裂寬容、文明以及對民主社會的信心。

37位台灣學者上個月發表反戰公開信,呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」,批評美國的「軍事主義」,但他們被批評為幼稚天真且對中國過於軟弱。龍應台表示,這種分裂和不信任,恰好正中中國下懷。

文章提到,在台灣,幾乎每次晚餐談話都會提到與中國開戰的可能性。龍應台說,在最近一次朋友聚會中,她與友人討論焦點是中國是否會炸毀台積電 ?美國是否會投下炸彈以阻止台積電落入中國之手?台灣核電廠是否會因「焦土政策」被炸掉,將台灣變成對中國毫無用處的放射性荒地?

在一次與軍官和戰爭戰略家的午餐餐會上,一名退役的前台灣高階國防軍官表示,中國可以簡單封鎖台灣,因為台灣的天然氣儲量只有八天左右;或是切斷海底通訊電纜;或是透過切斷貿易來扼殺台灣。這名軍官說,中國可以不靠武力來奪取台灣。

文中說,這些對台灣人來說都不是新鮮事,台灣人生活在中國陰影下已70多年,但台灣仍在這些條件下建立起活躍的民主和經濟成果。

在遠離台北政治喧囂的農業區和漁村,人們對中國的看法也不盡相同,但有一個共同點,那就是腳踏實地的現實主義。龍應台說,為了所有人的利益,她希望這種現實主義最終能夠獲勝。這並不是說民眾認為抵抗中國是徒勞的,而是台灣將永遠在中國的巨大引力範圍內,實用主義甚至與中國和解,可能比戰爭更可取。

文中指出,台灣將在1月舉行關鍵的總統選舉,在未來幾個月,是與中國對抗還是追求和解的問題,將對所有台灣人產生重大影響。如果國民黨 獲勝,與中國的緊張關係可能會緩解;如果民進黨繼續掌權,誰知道會怎樣?

龍應台說,她的一個漁民鄰居陳先生說,這其實無關緊要,美國和中國會決定台灣的命運。龍應台問他,如果戰爭爆發該怪誰?陳先生說,「開第一槍的人」。