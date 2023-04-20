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投書紐時 龍應台：台海緊張 朋友間已開始反目

編譯徐榆涵／即時報導
台灣前文化部部長、作家龍應台18日投書紐約時報。(本報系資料照片)
台灣前文化部部長、作家龍應台18日投書紐約時報。(本報系資料照片)

紐約時報18日刊出台灣文化部前部長、作家龍應台投書，題為「在台灣，朋友間開始反目」(In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other)，講述台海緊張之際，台灣社會已普遍出現對立和相互指責的現象，而這種分裂對台灣已造成傷害。

龍應台表示，台北一名友人最近在臉書發表一篇情緒高昂的貼文，敦促台灣年輕人準備與中國開戰。他認為，面對中國奪取台灣的威脅，唯一方法就是使用武力。該名友人已經60多歲了，仍誓言必要時會拿起武器。

龍應台指出，這已在台灣形成一種普遍且不安的情緒，「我私下傳訊息給他說，武力應該只是台灣戰略的一部分，我們的政客和其他公眾人物應該展現出真正勇氣，透過接觸中國來緩和局勢。當面對更強大的惡霸威脅時，不是應該先嘗試緩和局勢嗎？」該名友人則回擊「不要成為投降者」。

她表示，這種友人間的交鋒象徵中國已經在未開一槍的情況下，對台灣構成損害。文中說，中國侵略的威脅以及有關如何對抗的討論，正在撕裂台灣社會。指責某人「舔共」或透過發起危險的「反中」行為來煽動緊張局勢，已成常態，對與中國發生衝突的恐懼，正在撕裂寬容、文明以及對民主社會的信心。

37位台灣學者上個月發表反戰公開信，呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」，批評美國的「軍事主義」，但他們被批評為幼稚天真且對中國過於軟弱。龍應台表示，這種分裂和不信任，恰好正中中國下懷。

文章提到，在台灣，幾乎每次晚餐談話都會提到與中國開戰的可能性。龍應台說，在最近一次朋友聚會中，她與友人討論焦點是中國是否會炸毀台積電？美國是否會投下炸彈以阻止台積電落入中國之手？台灣核電廠是否會因「焦土政策」被炸掉，將台灣變成對中國毫無用處的放射性荒地？

在一次與軍官和戰爭戰略家的午餐餐會上，一名退役的前台灣高階國防軍官表示，中國可以簡單封鎖台灣，因為台灣的天然氣儲量只有八天左右；或是切斷海底通訊電纜；或是透過切斷貿易來扼殺台灣。這名軍官說，中國可以不靠武力來奪取台灣。

文中說，這些對台灣人來說都不是新鮮事，台灣人生活在中國陰影下已70多年，但台灣仍在這些條件下建立起活躍的民主和經濟成果。

在遠離台北政治喧囂的農業區和漁村，人們對中國的看法也不盡相同，但有一個共同點，那就是腳踏實地的現實主義。龍應台說，為了所有人的利益，她希望這種現實主義最終能夠獲勝。這並不是說民眾認為抵抗中國是徒勞的，而是台灣將永遠在中國的巨大引力範圍內，實用主義甚至與中國和解，可能比戰爭更可取。

文中指出，台灣將在1月舉行關鍵的總統選舉，在未來幾個月，是與中國對抗還是追求和解的問題，將對所有台灣人產生重大影響。如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩解；如果民進黨繼續掌權，誰知道會怎樣？

龍應台說，她的一個漁民鄰居陳先生說，這其實無關緊要，美國和中國會決定台灣的命運。龍應台問他，如果戰爭爆發該怪誰？陳先生說，「開第一槍的人」。

台積電 紐約時報 國民黨

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