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懲對台軍售 中制裁美2軍火承包商洛克希德馬丁、雷神

編譯潘勛／綜合19日電
生產海馬士火箭系統的美國洛克希德馬丁公司表示售台灣更多的海馬士武器。圖為海馬士火箭糸統在華盛頓州演練試射。(美聯社)
生產海馬士火箭系統的美國洛克希德馬丁公司表示售台灣更多的海馬士武器。圖為海馬士火箭糸統在華盛頓州演練試射。(美聯社)

今年稍早，中國便因美國國防承包商洛克希德馬丁和雷神持續軍售台灣，而宣布制裁兩公司，19日提出制裁新細節；中國商務部宣布，凡中國公司均不得進、出口兩公司產品，「預防中國產品被用在兩公司的軍事生意上。」

福斯商業台(Fox Business)報導，洛馬與雷神軍售台灣的項目，包括共同生產的「刺針」(Javelin)反坦克飛彈。

中國商務部稱，中方公司必須「加強盡職調查，建設合規管理，以核實交易資訊」，應避免在知情下與洛馬及雷神做生意，不論形式是進口、出口或運輸產品。

中國19日針對美國防承包商洛克希德馬丁和雷神，宣布制裁兩家公司的新細節。圖為位於...
中國19日針對美國防承包商洛克希德馬丁和雷神，宣布制裁兩家公司的新細節。圖為位於佛州的洛克希德馬丁的飛彈部門。(美聯社)

台灣國防裝備極大部分是由美國進口；早在2月，中國便宣布制裁洛馬及雷神公司的子公司「雷神飛彈及國防公司」(Raytheon Missile and Defense Corporation)。中國商務部19日的宣布，是中國第四次制裁這兩家公司，但路透(Reuters)指出，中國政府前三次均未提供細節，說明制裁如何執行、有何限制。

依美國法律，洛馬及雷神均不得軍售中國，但中國的制裁，可能損及兩公司在中國的民用業務。洛馬公司出售空中交通管制設備給中國民用機場，還有商業用途的直升機。

至於兩公司無法取得中國出口品，會有什麼影響，目前並不清楚。中國是全球稀土出口最大國，或許對兩公司造成挑戰，話雖如此，兩國防承包商的供應鏈哪些部分使用那些原料，因此曝險於中國制裁，也不得而知。

中國19日針對美國防承包商洛克希德馬丁和雷神，宣布制裁兩家公司的新細節。圖為位於...
中國19日針對美國防承包商洛克希德馬丁和雷神，宣布制裁兩家公司的新細節。圖為位於麻州的雷神公司。(美聯社)

中國對洛馬、雷神兩公司的制裁，還包括禁止兩公司部分高層前往中國旅遊或在當地工作。

兩公司遭制裁的高層人物有洛克希德馬丁的執行長泰列特(James Taiclet)、營運長強森(Frank St. John)、財務長馬拉夫(Jesus Malave)；再加上雷神飛彈及國防公司董事長克列默(Wesley Kremer)、兩名副董索伊德(Agnes Soeder)及尼虹(Chander Nijhon)。

商務部 供應鏈 機場

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