懲對台軍售 中制裁美2軍火承包商洛克希德馬丁、雷神
今年稍早，中國便因美國國防承包商洛克希德馬丁和雷神持續軍售台灣，而宣布制裁兩公司，19日提出制裁新細節；中國商務部宣布，凡中國公司均不得進、出口兩公司產品，「預防中國產品被用在兩公司的軍事生意上。」
福斯商業台(Fox Business)報導，洛馬與雷神軍售台灣的項目，包括共同生產的「刺針」(Javelin)反坦克飛彈。
中國商務部稱，中方公司必須「加強盡職調查，建設合規管理，以核實交易資訊」，應避免在知情下與洛馬及雷神做生意，不論形式是進口、出口或運輸產品。
台灣國防裝備極大部分是由美國進口；早在2月，中國便宣布制裁洛馬及雷神公司的子公司「雷神飛彈及國防公司」(Raytheon Missile and Defense Corporation)。中國商務部19日的宣布，是中國第四次制裁這兩家公司，但路透(Reuters)指出，中國政府前三次均未提供細節，說明制裁如何執行、有何限制。
依美國法律，洛馬及雷神均不得軍售中國，但中國的制裁，可能損及兩公司在中國的民用業務。洛馬公司出售空中交通管制設備給中國民用機場，還有商業用途的直升機。
至於兩公司無法取得中國出口品，會有什麼影響，目前並不清楚。中國是全球稀土出口最大國，或許對兩公司造成挑戰，話雖如此，兩國防承包商的供應鏈哪些部分使用那些原料，因此曝險於中國制裁，也不得而知。
中國對洛馬、雷神兩公司的制裁，還包括禁止兩公司部分高層前往中國旅遊或在當地工作。
兩公司遭制裁的高層人物有洛克希德馬丁的執行長泰列特(James Taiclet)、營運長強森(Frank St. John)、財務長馬拉夫(Jesus Malave)；再加上雷神飛彈及國防公司董事長克列默(Wesley Kremer)、兩名副董索伊德(Agnes Soeder)及尼虹(Chander Nijhon)。
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