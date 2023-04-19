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福斯與多明尼恩7億8750萬和解 原告：說謊終要付代價

記者張聲肇／綜合報導
福斯新聞的律師團在達成和解後步出法院。外界預估本案福斯的勝算本來就很小。（路透）
福斯新聞的律師團在達成和解後步出法院。外界預估本案福斯的勝算本來就很小。（路透）

關係到2020大選爭議的多明尼恩投票系統公司(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞台(Fox News)誹謗案，18日在陪審團組成即將開庭前一刻，兩造以7億8750萬元達成庭外和解。

國會山莊報(The Hill)報導，多明尼恩針對福斯新聞台有關川普宣稱2020年總統選舉有計票弊端的報導，提出訴訟。觀察家說，本案將為誹謗法開創先例，若最終由法院做出裁決，可能對美國最大的有線電視新聞台的財務及名譽造成嚴重打擊。

而且這項和解也讓福斯免於長達數周的難堪，因為眾人目光屆時都將集中在福斯新聞部因報導2020大選所引發的內鬥上。

18日下午，該案的陪審團組成後，兩造律師本來即將開始審前陳述案情，後來臨時延後；庭審原定今日下午1時30分開始，但法官與雙方律師團很快就一同離開法庭；15分鐘後，律師們回到座位，法官則是近下午4時才回到法官席。

法官戴維斯(Eric M. Davis)在下午4時宣布結案，並解散陪審團。

多明尼恩的律師納爾遜(Justin Nelson)說，兩造律師在誹謗官司首次開庭前數小時，達成上述金額的和解協議。「事實很重要。說謊終究要付出代價。」

紐約時報報導，7億8750萬元的和解金額是美國歷史上最大的誹謗案和解案之一，可能僅次於陰謀論電台主持人瓊斯(Alex Jones)聲稱康乃狄克州2012年12月14日發生的珊迪虎克小學屠殺案屬捏造，被死者家屬興訟後，遭法官判賠14億元的天文數字金額。

多明尼恩說，福斯新聞台對川普的謊言大肆報導，目的無非就是要破壞民眾對2020年選舉結果的信心。

多明尼恩2021年對福斯的母公司提出訴訟，說福斯新聞台明知川普及其律師在輸掉選舉後，不斷放出選舉舞弊的謊言。總部在丹佛的多明尼恩宣稱，透過福斯新聞傳播的謊言，造成該公司10多億元的損失，員工也不斷受到各種威脅。

如果不庭外和解，多明尼恩得向主審的德拉瓦州高等法院陪審團證明，福斯故意散播有關多明尼恩的假訊息，或刻意不理會川普謊言不真實的有關訊息。

至於福斯則不得不將多名主播和高階主管送上證人席，包括漢尼提(Sean Hannity)、卡爾森(Tucker Carlson)，甚至大老闆梅鐸(Rupert Murdoch)本人，這將是美國媒體史無前例的一刻。

福斯否認一切指控，並反擊原告多明尼恩想打擊憲法第一修正案，破壞言論自由。福斯的律師團隊宣稱，這幾位主播不過在採訪重要新聞，但在先前聽證過程中，律師團隊就遭法官制止，說「貴團隊的信用有問題。」

多明尼恩投票系統公司告福斯誹謗名譽案，是2020大選與新聞問責的指標案例。圖為多...
多明尼恩投票系統公司告福斯誹謗名譽案，是2020大選與新聞問責的指標案例。圖為多明尼恩公司律師團步出法院。（Getty Images）

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