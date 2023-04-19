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德桑提斯續戰迪士尼 川普諷噱頭：迪士尼恐撤資、脫產

編譯尤寶琪／綜合18日電
佛州州長德桑提斯與迪士尼的戰爭方興未艾，川普對這位潛在的共和黨對手隔岸觀火。（美聯社）
佛州州長德桑提斯與迪士尼的戰爭方興未艾，川普對這位潛在的共和黨對手隔岸觀火。（美聯社）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)和迪士尼持續交鋒，前總統川普藉機抨擊這位潛在的2024年黨內初選對手，笑稱德桑提斯被迪士尼整慘了，並要對手別再玩政治噱頭而是多關心一下真正的民生問題，預測迪士尼下一個殺手鐧會是「撤資、脫產」。

德桑提斯槓上迪士尼，雙方的梁子越結越大，訴訟也持續升溫；德桑提斯不滿迪士尼公開反對「不准說同性戀」(Don't Say Gay)法，立法終結迪士尼在佛州中部2萬5000畝土地上所享有的自治權，任命五人委員會接管；但迪士尼成功反擊，在新董事上任前率先與舊董事簽署協議，從州長手中奪回自治權。

佛州州長辦公室稱迪士尼此舉違法，下令督察長調查，並表示要立法推翻這項協議，並提出多項反制措施，包括提高迪士尼稅負、賦予新董事周遭土地開發決定權；德桑提斯甚至還建議另開主題樂園或乾脆在迪士尼旁打造監獄來反制。

對此，川普在網上嘲諷德桑提斯：「迪士尼徹底完勝德桑提斯。他的原公關計畫大失敗，現在為了挽回面子，只好重新制定一個新計畫。」

川普也預測，迪士尼下一步將會宣布「因州長的關係，將從佛州撤資；或甚至宣布緩慢撤出或脫手部分或全部的財產，」川普直言，「你們等著看，那才是真正的殺手鐧。」

川普嗆說德桑提斯與迪士尼的官司根本是政治噱頭，毫無必要性，並要德桑提斯先專注於「強占房屋者」(squatter)這個大問題。

川普雖然未明講這「大問題」是什麼，但有一位佛州房東日前告訴福斯新聞，表示她需要州長幫助解決房屋遭侵占並造成38萬元損失的問題。

61歲的屋主皮普爾斯(Patti Peeples)表示，希望州長能修改法律，租戶和強占房屋者不該混為一談。「這種偷竊行為，讓我今年的生活費用因此而減少。」皮普爾斯補充道，她本指望要靠房產來過退休生活的。

前總統川普指迪士尼對佛州還有殺手鐧沒有使出，可能就是撤資、脫產。（路透）
前總統川普指迪士尼對佛州還有殺手鐧沒有使出，可能就是撤資、脫產。（路透）

迪士尼 德桑提斯 川普

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