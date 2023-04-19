福斯認賠與多明尼恩和解 華郵：訴訟案還有4看點

多明尼恩投票系統公司告福斯新聞案，18日在開庭前戲劇性的達成和解，福斯以7億多的天價賠償，暫時解除危機。（Getty Images）

投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對福斯新聞網(Fox News)提告誹謗並求償16億元，法院開審之前兩造便於18日達成和解，福斯同意賠償7億8750萬元；這起訴訟案雙方雖暫時找到停損點，但傷害也經造成，「福斯」的麻煩可能還未了。

「多明尼恩投票系統」提告原因是不滿遭到福斯新聞網報導抹黑，報導聲稱投票機舞弊導致前總統川普 2020年大選勝利結果遭竊。「多明尼恩投票系統」若要打贏誹謗官司，除了要證明報導內容不實，還要舉證福斯新聞行動符合法律定義「真實惡意」(actual malice)，也就是明知消息不實還加以報導或者不顧事實。

華盛頓郵報分析，這起備受矚目的訴訟案四大看點包括：

傷害已經造成

前置程序中陸續曝光資料對福斯新聞不利，讓福斯終於願意和解，包括內部主管早就知道選舉陰謀論有問題，卻為了吸引相信陰謀論、以為川普勝選的觀眾而持續報導。這起事件對福斯新聞聲譽將持續造成影響，卡爾森(Tucker Carlson)、殷格哈姆(Laura Ingraham)主持的節目只是為特定觀眾設計的表演秀。這起事件也反映出川普對保守派運動的影響力，讓福斯新聞感到畏懼，共和黨人也紛紛臣服於川普。

福斯和解前犯錯

兩造和解之前，福斯某些作為觸怒了德拉瓦州高等法院主審法官戴維斯(Eric Davis)，福斯發言人柯羅尼(Caley Cronin)因為在庭上拍照，被戴維斯逐出法庭。

和解內容

福斯新聞表示，和解條件包括不必在新聞報導裡公開道歉。「多明尼恩投票系統」執行長普洛斯(John Poulous)則說，福斯同意和解後所發布的新聞稿內容可以看出，「福斯承認散布有關多明尼恩的謊言」。

接下來的發展

福斯新聞網還面臨選舉科技公司Smartmatic提告誹謗並求償27億元的官司。福斯需要擔心的是股東將採取什麼動作，例如可能提告決策不當導致投資 損失等。

「多明尼恩投票系統」委任律師沙克福特(Stephen Shackelford)說，接下來還要向某些人究責，「我們將立即準備下一場訴訟」。