麥卡錫：可調高國債上限1年 但聯邦要配合削減支出

美國債限不斷逼近，共和黨籍的眾院議長麥卡錫17日提出可提高債限一年、但必須要配合削減支出的條件，等待民主黨回應。(Getty Images)

共和黨 籍眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)17日在紐約證券交易所( New York Stock Exchange)演講時，保證會通過調高國債 上限的法案，但條件是未來聯邦支出增加必須以1%為上限。麥卡錫在演說中批評拜登總統拒絕參與削減預算以避免國家走向違約的協商。

麥卡錫在紐約證交所發表演講，剛好是出任眾院議長屆滿100天。他說，龐大的國債好比一顆「定時炸彈」，拜登卻「在任務中失蹤」(missing in action)，而國債上限調高的截止期限已逐漸逼近。

麥卡錫說：「既然總統持續神隱，共和黨籍眾議員將採取行動。」麥卡錫提案讓國債上限調高一年，跟2024年總統大選時程配合，同時把聯邦預算降到2022會計年度的水平，未來十年聯邦支出增加不得超過1%。他也說，共和黨還希望納入其他政策改變，包括對領取福利補助的低收入族群增加工作要求。

不過，白宮發表聲明駁斥麥卡錫說法，反批麥卡錫「以危險手段綁架經濟」。政府官員說，拜登持續向共和黨高層施壓，要求共和黨在沒有附加條件之下，配合調高國債上限。

美國國債已達31兆元，如果舉債上限不能調高，聯邦政府將面臨違約。財政部先前表示，正在採取能夠持續付款的「非常措施」，但經費到了今夏便將用罄。

美聯社報導分析，麥卡錫雖然說「國債違約絕非選項」，但在推動法案的過程中，仍有挑戰要面對。共和黨在眾院僅享些微多數，麥卡錫的權力不算牢靠，到目前為止還沒整合共和黨同僚一致支持削減預算提案。麥卡錫17日提出同意調高國債上限的交換條件，被認為在民主黨居多數的參院根本不可能過關。

報導指出，麥卡錫的策略是把兩黨僵持不下的責任推給對方，把白宮拉回談判桌。

麥卡錫在演講中說：「拜登為了合理的協議等待越久，政府就越可能跌入我們國家歷史上第一次債務違約。」

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)說，麥卡錫開出的交換條件根本是「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營的願望清單，將讓辛苦工作的家庭增加負擔。