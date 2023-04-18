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「表現超乎預期」 麥卡錫上任百日 債限危機仍是挑戰

編譯俞仲慈／綜合17日電
麥卡錫接任眾院議長已滿百日，通過一些令人矚目的法案，但前途挑戰仍然很大。(路透)
麥卡錫接任眾院議長已滿百日，通過一些令人矚目的法案，但前途挑戰仍然很大。(路透)

加州共和黨籍國會眾議員麥卡錫(Kevin McCarthy)今年1月新屆議會組成後，經過眾議員15輪投票才驚險當選議長；美聯社報導，原本不被看好的他，在眾議院展現強大領導力，上任第一個百日即通過數十項法案，成績斐然，不過接下來，麥卡錫面臨更大的挑戰，亦即如何化解美債上限危機，是考驗他政治實力的關鍵。

麥卡錫政治行情水漲船高，17日獲邀在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)發表講說，明確提出提高美國國債上限共和黨的立場；南加州大學(University of Southern California)公共政策教授詹金斯(Jeffery A. Jenkins)表示：「本屆國會任內，麥卡錫沒有任何迴避餘地，不得不走上鋼索。」

麥卡錫上任後，致力朝野合作，領導共和黨團在眾議院通過數十項法案，包括廢除哥倫比亞特區刑法法律，白宮放棄抗爭，拜登總統配合簽署通過，令民主黨人也對拜登示弱深表不滿。

報導指出，眾院立法過關斬將，凸顯麥卡錫的政治實力，同時麥卡錫主張反中政策在朝野兩黨形成共識，眾院成立跨黨派「美國與中共戰略競爭特別委員會」，積極涉略美中兩國事務。

連原本反麥的亞利桑納州共和黨籍聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)也坦承麥卡錫上任後的表現超乎預期，「我不能抱怨」；麥卡錫領導的眾院和過去兩年來民主黨主導的國會，不可同日而語，「麥卡錫每天都在傳達制衡力量，顯示他可以有效團結共和黨團。」前共和黨領袖康托爾(Eric Cantor)表示。

不過民主黨團卻有不同看法，上周公布一份備忘錄指稱眾院居多數的共和黨人「過度極端，缺乏領導」，加州民主黨籍華裔聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)對於歷經難產投票上任的麥卡錫，依然不看好，「我認為情況並沒有好轉多少」。

或許如民主黨國會議員一位資深助理的比喻，麥卡錫如同舞台上的主角，台下觀眾等著看戲，卻突然發現根本沒有劇本，看來麥卡錫未來政治之路仍充滿挑戰。

拜登總統(左)和眾院議長麥卡錫在華府出席愛爾蘭午餐會後，一同走出會場。(路透)
拜登總統(左)和眾院議長麥卡錫在華府出席愛爾蘭午餐會後，一同走出會場。(路透)

麥卡錫 共和黨 民主黨

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