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國債22年漲近6倍 華郵：9關鍵時刻飆至31兆

編譯尤寶琪／綜合17日電
國債像雪球，愈滾愈大，圖為財政部長葉倫2017年擔任聯準會主席任內說明美國國債增長情形。(美聯社)
國債像雪球，愈滾愈大，圖為財政部長葉倫2017年擔任聯準會主席任內說明美國國債增長情形。(美聯社)

美國年年入不敷出，華府每年支出至少比稅收多1兆元，讓財政部只能靠借錢來補差額，導致國債持續增長，22年飆漲近六倍，從2001年的5.7兆元累積到如今的31兆元；華盛頓郵報報導，九個關鍵時刻導致美國如今債台高築。

2001年6月7日 小布希減稅法案

小布希總統分別在2001年及2003年通過的兩項減稅法，調降所得稅、資本利得稅和股息稅。國債累積到5.7兆元。

2003年3月19日 伊拉克和阿富汗戰爭

美國在九一一恐攻後入侵伊拉克，在中東地區開打一場耗時近20年的戰爭，導致國防部和退伍軍人的支出激增。國債累積達6.5兆元。

2006年1月1日 處方藥物擴大覆蓋

藥物保險(D部分)是聯邦醫療保險(Medicare)的一項擴大覆蓋的重大計畫，為老年人提供處方藥物保險。國債累積達8.4兆元。

2009年2月17日 2008年金融海嘯與應對

2008年金融海嘯引發美國經濟衰退，稅收因此大幅減少，失業救濟和經濟衰退應對相關支出則大幅增加，導致國債跟著擴大。國債累積達11.1兆元。

2013年1月1日 歐巴馬與共和黨讓減稅政策永久有效

面對經濟復甦乏力，歐巴馬政府與共和黨人達成協議，拿小布希總統減稅法案多數內容來換取共和黨主導的國會同意延長部分經濟措施，讓減稅法案多數內容永久有效。國債累積達16.8兆元。

2017年12月22日 川普稅務改革

川普簽署重大稅改案，將公司稅率從35%降低到21%，同時也調降多數人的稅率。國債累積達20.5兆元。

2019年8月1日 川普兩黨之初協議

隨著川普無視共和黨縮減政府核心概念，國會民主黨和共和黨同意增加聯邦支出，幫助推動勞動市場，但會加劇預算赤字。國債累積達22.7兆元。

2020年12月27日 新冠肺炎疫情紓困法案

川普加上拜登政府，前後共簽署了三項新冠肺炎疫情紓困法案。國債累積達27.7兆元。

2022年8月24日 拜登經濟計畫

從削減學生債務，改善退伍軍人健康福利，以及降低通膨等計畫。國債累積達31兆元。

國債 小布希 共和黨

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