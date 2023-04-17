普亭接見中國防長李尚福 歡迎軍事合作

俄國總統普亭(右)16日在克里姆林宮接見正在莫斯科訪問的中國國防部長李尚福(左)。普亭稱讚俄中的軍事合作。(路透)

俄羅斯總統普亭 16日在莫斯科接見中國國防部長李尚福，雙方對於兩國之間的軍事合作表示歡迎，並聲明「無限制」的夥伴關係。

中國國家主席習近平上個月才與普亭在莫斯科會面。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭 以來，俄中已進一步加強雙邊的經濟、政治與軍事關係。

會議影像顯示，普亭與李尚福握手，接著坐下交談。俄國 國防部長蕭伊古(Sergei Shoigu)也出席會議。

普亭表示：「我們透過軍事部門積極行動，定期交換有用的資訊，在軍事技術合作領域聯合，並舉行聯合演習。」

俄國總統普亭16日在克里姆林宮接見正在莫斯科訪問的中國國防部長李尚福。普亭稱讚俄中的軍事合作。(路透)

據普亭透露，演習在遠東、歐洲地區進行，包括陸、海、空演習。

普亭說：「毫無疑問，這是另一個關鍵領域，強化我們關係的極度信任和戰略性質。」

烏克蘭稱俄軍使用的武器 中國製零件變多

烏克蘭一名高級官員14日表示，烏克蘭軍隊在俄軍使用的武器中發現愈來愈多來自中國的零件。中國則屢次否認提供軍事設備給俄國。

北約(NATO)和美國表示還未看見中國提供武器給俄國的跡象。

李尚福本次訪俄行程是他自上個月上任以來首度出訪外國。

李尚福告訴普亭：「近幾次俄國與中國在軍事與軍事技術領域的合作一直發展地很好。」表示這有助於促進區域安全。李尚福的發言由俄國官方翻譯。

中國上周宣布李尚福的訪俄行程，透漏他將與俄羅斯國防官員見面，但並未提到與普亭的會面。

李尚福自2018年起因為向俄國主要軍火出口商Rosoboronexport購買戰鬥機與裝備而受到美國制裁。