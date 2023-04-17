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2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

G7外長會議日本開幕 確認台海和平重要性

編譯俞仲慈／綜合16日電
G7外長會議16日晚在日本長野縣輕井澤町開幕，日本外務大臣林芳正(前左)主辦工作餐會，美國國務卿布林肯(前右)、德國外交部長貝爾伯克(右二)等人出席。(路透)
G7外長會議16日晚在日本長野縣輕井澤町開幕，日本外務大臣林芳正(前左)主辦工作餐會，美國國務卿布林肯(前右)、德國外交部長貝爾伯克(右二)等人出席。(路透)

七大工業國集團(G7)16日在日本長野縣輕井澤(Karuizawa)，展開為期三天的外長會議，包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、剛訪中結束的德國外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)等七國外長出席，此次會議核心議題鎖定中國，並主張對中國採取共同、一致的政策並確保台海局勢和平穩定。

歐盟外交政策高級代表兼歐盟執委會副主席波瑞爾(Josep Borrell)透過視訊發表談話，強調與中國接觸並保持溝通順暢，實屬必要，並將中國描述為「合作夥伴、競爭對手以及政治體制對手」，同時向北京政府喊話，歐盟採取哪種對中立場完全「取決於中國表現」，並進一步表達對台海危機的憂心，「台灣海峽發生任何事情，對我們來說都意義重大」。

波瑞爾的發言凸顯G7因應中國崛起以及對台海情勢的憂慮，也是此次會議兩大主軸，國務院資深官員也表示，對於G7對於中國有共同疑慮，因此會議將商討「共同、一致」的對中政策。

G7集團在5月舉行峰會之前，16日先在日本舉行七國外長會議，台海現狀是主要議題之...
G7集團在5月舉行峰會之前，16日先在日本舉行七國外長會議，台海現狀是主要議題之一。圖為(左起)英國外交大臣柯維立、德國外長貝爾伯克、日本外相林芳正、加拿大外長梅拉妮·喬利、法國外長卡特琳·科隆納、及義大利外長安東尼奧·塔亞尼等人。(Getty Images)

根據不願透露姓名的外交官員表示，此次會議主軸即是中國，「日本外相林芳正表示與中國的關係，需要坦誠和公開接觸，其他外長也認同。」補充說，G7外長已同意就台灣政治地位問題，尋求和平解決方案。

身為G7唯一亞洲會員國的日本對於中國崛起在東亞地區，日益擴張的政治與軍事實力，深感憂慮，因此特別關注中國對台灣可能採取的軍事行動，日本立命館亞太大學(Ritsumeikan Asia Pacific University)亞太關係教授佐藤洋一郎(Yoichiro Sato)表示，「對日本來說，G7外長會議將中國納入會議議程，不僅對日本很重要、對美國也很重要。」

由於日前法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)結束中國國是訪問後，公開呼籲歐盟不要跟隨「美國步調和中國過度反應」而捲入台海危機，凸顯面對中國問題，歐洲和美國可能出現分歧。

對此，德國外長貝爾伯克強調G7團結一致對抗中國的重要性，「身為民主國家的我們只要獲得世界盟邦的信任，我們就能和專制政權進行政治體制的競爭，並且獲勝，因此必須避免自身團結被分裂或彼此出現嫌隙。」

G7 日本 歐盟

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