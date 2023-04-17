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中國首發降水測量衛星 火箭殘骸墜台灣北部外海

編譯陳韻涵／綜合16日電
中國16日在酒泉衛星發射中心成功發射「風雲三號G星」升空，衛星順利進入預定軌道。 (中新社)
中國16日在酒泉衛星發射中心成功發射「風雲三號G星」升空，衛星順利進入預定軌道。 (中新社)

中國16日成功發射第一枚低傾角軌道降水測量衛星「風雲三號G星」(Fengyun 3G)，成為繼美國和日本聯合發射專用降水測量衛星後，全球第三顆主動降水測量衛星。

台北國防部表示，國軍運用聯合情監偵掌握中國氣象衛星發射的狀況，部分火箭殘骸墜台灣北部外海警示區，未影響國土安全。

 稍早，中方在美國眾議長麥卡錫與蔡英文總統會面後，即連續宣布軍演等反制措施，同時宣布要在16日實行禁航區，引發外界的強烈質疑與密切關注。

台灣北方空域禁航半小時 影響33航班

因應此次衛星發射，中國在台灣北方空域畫設禁航區， 原本禁航時間從16日至18日，後經台灣抗議而縮短至半小時內。

台北交通部長王國材表示，台北飛航情報區共有18條國際航路、每天有160個航班，是非常繁忙航區，與陸方溝通後禁航時間改為16日上午9時30分至57分，約影響33個航班；民航局表示，16日上午9時至10時，共33個航班飛替代航路，較原航線多飛5到10分鐘。

中國福建海事局13日發布的航行警告，則是從16日早上9時至下午3時，在東海四點連線水域範圍內「可能有火箭殘骸墜落」，禁止駛入。

降水測量衛星 可預警全球暴雨災害

中國氣象局表示，16日9時36分，壽命六年的風雲三號G星搭乘長征四號乙運載火箭，在酒泉衛星發射中心成功發射。

新華社報導，風雲三號G星是中國第20顆風雲氣象衛星。中國氣象局局長陳振林說，「風雲三號G星的發射有助於發揮中國低軌氣象衛星觀測網的整體優勢，將顯著改善全球暴雨等災害早期預警能力。」

降雨資料過去透過雨量計、地基雷達等方式取得，但因地面設備配置數量有限且分佈不均，難以獲取大範圍高空間分辨率的地面降水訊息。

中國國家衛星氣象中心副主任張鵬表示，「地基降水測量雷達在海上有大量盲區，而海上颱風是影響中國非常重要的天氣系統，此前我們對颱風降水的監測缺乏精確手段；此外，西南部山區等地形遮蔽使地面雷達存在諸多監測盲區」，衛星能彌補盲區的不足，改善降水監測和預警。 

中國成為全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜四條近地軌道氣象衛星的國家。

暴雨 麥卡錫 國防部

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