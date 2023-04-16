打擊芬太尼 美駐墨大使籲比照抗疫訂全球策略

芬太尼是一種合成鴉片類藥物，效力比海洛因高50倍。由於多數的芬太尼藥品都是從中國起運，透過墨西哥港口運抵美國，這已成為美墨政府關係緊張的主因。（路透資料照片）

美國駐墨西哥 大使薩拉查（Ken Salazar）今天表示，打擊致命鴉片類毒品 「芬太尼」（fentanyl）需擬定類似於對抗COVID-19疫情的全球策略，這種毒品已害死數以萬計名美國人。

法新社報導，美國及墨西哥安全官員2天前才在華府會晤，共商如何解決兩國在打擊毒品及武器走私的意見分歧。

薩拉查表示：「世界必須團結起來，這不僅攸關到美國及墨西哥，歐洲各國政府也正在釐清芬太尼的情形，我們知道拉丁美洲的其他國家目前也正投以更高度關注，因為它就是一種毒藥。」

芬太尼是一種合成鴉片類藥物，效力比海洛因高50倍。由於多數的芬太尼藥品都是從中國起運，透過墨西哥港口運抵美國，這已成為美墨政府關係緊張的主因。

薩拉查表示：「5年前，人們很少提到芬太尼，而現在世界各地都在討論。」

美國司法部（US Justice Department）昨天以走私芬太尼的罪名起訴28人，包括目前被監禁在美國的墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）的4名兒子，以及中國化學藥品供應商等。

古茲曼其中一名兒子歐維迪歐．古茲曼（Ovidio Guzman）今年1月5日在位於墨西哥西北部西納羅亞州（Sinaloa）的古里亞坎市（Culiacan）被捕，那次緝捕行動共造成10名軍事人員以及19名犯嫌喪命。美國已於2月要求墨西哥引渡歐維迪歐．古茲曼。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，2021年8月至2022年8月期間，約有10萬7735名美國人死於藥物過量，其中2/3死於合成鴉片類藥物，以芬太尼為大宗。

少數共和黨議員呼籲，美國總統拜登 （Joe Biden）政府應將墨西哥販毒集團列為恐怖組織，以利美軍進行武裝干預，為打擊犯罪集團鋪路。