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逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

編譯徐薏茹／綜合15日電
來自中國深圳改革宗聖道教會的60餘名基督徒為了逃離宗教迫害，輾轉來到美國，在德州東部落腳，圖為當地社區為他們舉行歡迎會。(翻攝自CBS新聞)
來自中國深圳改革宗聖道教會的60餘名基督徒為了逃離宗教迫害，輾轉來到美國，在德州東部落腳，圖為當地社區為他們舉行歡迎會。(翻攝自CBS新聞)

受到宗教迫害的中國基督教難民團體「五月花教會」(Mayflower Church)一周前抵達美國，63名教會成員14日在德州泰勒(Tyler)南泉浸信會(South Springs Baptist Church)受到社區居民的熱烈歡迎，準備在美國展開新生活。

他們逃離宗教迫害的旅程，在和「國際自由追尋者」(Freedom Seekers International)、「對華援助協會」(China Aid)連繫後開始。

「國際自由追尋者」創辦人兼執行長迪安娜·布朗(Deana Brown)說明，「五月花教會」從南韓轉往泰國，一周前她與難民被泰國警方拘留。

布朗表示他們在泰國經歷一段漫長又膽顫心驚的旅程，中國最近在泰國實施一項新政策，想要更新簽證的中國公民必須向中國大使館出示護照，「我們只能微笑說謝謝，因為我們知道這等於死刑。」

雖然人在亞洲，但布朗得以聯絡到對華援助協會的傅希秋和東德州國會眾議員莫蘭(Nathaniel Moran)，幫助他們獲得庇護前往美國。

傅希秋說：「現代五月花來到美國，他們的願景是繼續團結合作，建造他們自己的基督教社區。」他表示在多名聯邦眾議員及國際宗教自由聯盟(International Religious Freedom)美國辦事處的幫助下，五月花教會才有機會展開新生活，讓他們從難民身分轉為人道主義假釋(humanitarian parole)。

莫蘭說五月花教會的故事有助於反映中國的真實情況，「這是一個真正背棄宗教與對耶穌基督信仰的國家(指中國)，而美國正是建立於這些信念之上。我們擁有一個自由的國度，在一情況下我們能宣揚自由的福音。」

莫蘭表示五月花教會的故事代表的是堅韌、堅強、希望與勝利。

63名教會成員將接受一年的計畫，學習英語並融入美國文化，東德州的幾個教會組織將為他們提供住所。

泰國 德州 眾議員

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