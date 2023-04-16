墨西哥移民10年減少百萬 印中增加 中國移民有238萬人

海軍於今年2月舉行官兵入籍儀式，華裔張英康(譯音)與其他同袍一起，舉起右手莊嚴宣誓。(Getty Images)

墨西哥 人自1980年代起是美國最大的移民 群體，但根據無黨派「移民政策研究所」(MPI)對人口普查的分析， 經過十多年後，墨西哥移民總數一直下降。

據估計，2021年美國有1070萬墨西哥移民，比十年前大約減少100萬；來自其他地方，包括印度 及中國的移民則持續增加，分別是移民族群的第二位及第三位。目前中國移民為238萬人，略低於印度的271萬人。

MPI的分析指出，美國前10大移民來源國均在拉丁美洲和亞洲，由於分析的數據是包括無證移民在內，故此若只看無證移民人口，前六大原籍國是墨西哥、薩爾瓦多、瓜地馬拉、印度、宏都拉斯及中國。

丕優研究中心(Pew Research Center)的最新估計是，全美約有1050萬無證移民，這意味著在美國的外國移民，77%都是合法的。

幾十年來，美國新移民人口占全美總人口的比率愈來愈大。 MPI分析指出，1965年，美國960萬移民占總人口的5%。 現在超過4500萬移民占總人口近14%。

美國人口結構出現根本變化，緣於1965 年通過的「移民及國籍法」，它創建了新制度，優先考慮擁有高技術或已有家人在美國的申請者， 這為數以百萬計非歐洲移民來到美國鋪平了道路，逐漸打破之前以歐洲白人為主的局面。

除了人口結構出現變化外，移民最終落腳定居的地點也大大不同。

過去新移民通常到在紐約市、芝加哥及波士頓等主要大都會區定居。 但十多年來，加州、德州、佛州、紐約州及新澤西州等是很多移民的家園。

多年來，大多數移民居住在東北部和中西部。 但最新分析，大約三分之二移民居住在西部及南部，有些州的移民人口增長速度更快。

研究指出，工作機會、可負擔住房、家庭關係以及對移民友好政策，都是新移民決定到哪裡的因素之一。