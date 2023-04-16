今年有欠稅嗎？這些選項避免遭重罰

每逢報稅 季節，絕大多數美國人都等著領回可觀退稅，但根據國稅局 (IRS)統計，平均每四名納稅人裡就有一人有欠稅要補繳。

欠稅可能要付出昂貴代價，因此納稅人必須評估有哪些選項可行。華爾街日報報導，去年平均欠稅金額將近8000元，從2010年至2019年間平均欠稅金額則約5273元。

華爾街日報報導，必須補繳欠稅的納稅人，因應選項包括聯邦政府列為災區的六州居民可以申請延期報稅及補稅，也就是加州 納稅人有多出來的6個月時間可以報稅及補稅，因為加州去年底受到嚴重暴風雨侵襲。

繳不起欠稅的民眾，稅務專家建議，不妨先向親朋好友借錢，而不是靠信用卡應急。欠稅未繳，從到期日開始，國稅局將計算利息與罰款，目前利息為7%，罰款則是每月收取欠稅金額的0.5%，或者每年收取欠稅金額的6%，罰款最高可達欠稅金額的25%。

納稅人與國稅局協商後達成還款計畫，罰款可降至每個月0.25%或每年3%。

沒有辦法一次繳清欠稅的民眾，可以考慮的選項包括與國稅局商量部分付款計畫，或者與國稅局洽商之後接受折衷方案，獲准償還金額較低的欠稅。不過這種類型的協商，納稅人必須提供大量的金融資料，國稅局收件之後審核時間可能耗時半年至一年左右。

稅務專家說，檢查預扣所得稅(tax withholding)或者在報稅開始之前就繳交估計稅款，都是避免欠稅的好辦法，例如收到老闆發紅利金、賣股票賺取獲利、擁有自雇者收入或從退休帳戶提款。