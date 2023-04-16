我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

今年有欠稅嗎？這些選項避免遭重罰

記者顏伶如／綜合報導

每逢報稅季節，絕大多數美國人都等著領回可觀退稅，但根據國稅局(IRS)統計，平均每四名納稅人裡就有一人有欠稅要補繳。

欠稅可能要付出昂貴代價，因此納稅人必須評估有哪些選項可行。華爾街日報報導，去年平均欠稅金額將近8000元，從2010年至2019年間平均欠稅金額則約5273元。

華爾街日報報導，必須補繳欠稅的納稅人，因應選項包括聯邦政府列為災區的六州居民可以申請延期報稅及補稅，也就是加州納稅人有多出來的6個月時間可以報稅及補稅，因為加州去年底受到嚴重暴風雨侵襲。

繳不起欠稅的民眾，稅務專家建議，不妨先向親朋好友借錢，而不是靠信用卡應急。欠稅未繳，從到期日開始，國稅局將計算利息與罰款，目前利息為7%，罰款則是每月收取欠稅金額的0.5%，或者每年收取欠稅金額的6%，罰款最高可達欠稅金額的25%。

納稅人與國稅局協商後達成還款計畫，罰款可降至每個月0.25%或每年3%。

沒有辦法一次繳清欠稅的民眾，可以考慮的選項包括與國稅局商量部分付款計畫，或者與國稅局洽商之後接受折衷方案，獲准償還金額較低的欠稅。不過這種類型的協商，納稅人必須提供大量的金融資料，國稅局收件之後審核時間可能耗時半年至一年左右。

稅務專家說，檢查預扣所得稅(tax withholding)或者在報稅開始之前就繳交估計稅款，都是避免欠稅的好辦法，例如收到老闆發紅利金、賣股票賺取獲利、擁有自雇者收入或從退休帳戶提款。

國稅局 報稅 加州

上一則

小兵洩密無前例 誰來起訴、在哪起訴？

下一則

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

延伸閱讀

加州部分地區報稅將截止 今年退稅均減9.8%

加州部分地區報稅將截止 今年退稅均減9.8%
報稅節稅6大謠言 國稅局澄清

報稅節稅6大謠言 國稅局澄清
國稅局警告：個人稅務申報的六大謠言

國稅局警告：個人稅務申報的六大謠言
快到期 2019年度仍有15億退稅未領 國稅局提醒最後期限

快到期 2019年度仍有15億退稅未領 國稅局提醒最後期限

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
拜登政府大力推動綠能產業，加上對供應鏈穩定的憂慮，美國製造業大舉回春。圖為在傳統工業州明尼蘇達州羅斯奧市工人在滑雪車工廠生產線工作。(路透)

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

2023-04-10 09:28
德州基督教人權組織對華援助協會主席傅希秋(Bob Fu)7日在推特發布的照片顯示，上周在泰國被拘留的60餘名尋求難民保護的中國基督教家庭教會成員已抵達美國。(取自傅希秋推特)

逃離中國3年 深圳教會63人在泰獲釋抵美 將落腳德州

2023-04-08 02:30
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製