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世界向南半球傾斜 印度人口本月起超過中國 

記者胡玉立／綜合報導
根據聯合國估計，印度人口在4月14日超過14億，就此取代中國，成為全球人口第一大國。圖為斯利那加市的市場熙熙攘攘，寸步難行。(歐新社)
根據聯合國估計，印度人口在4月14日超過14億，就此取代中國，成為全球人口第一大國。圖為斯利那加市的市場熙熙攘攘，寸步難行。(歐新社)

年底時印度將達14億2900萬人

聯合國表示，印度人口預計在4月14日突破14億；許多人口統計學家估計本月印度人口就超過中國。據聯合國數據，到今年年底，印度人口預計將達14億2900萬人；中國人口將以14億2600萬人降至第二位。印度取代中國成為全球人口最多國家，預示全球秩序重大轉變，也將帶來經濟和地緣政治後果。

華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)南亞中心主任努爾丁(Irfan Nooruddin)指出，「我們正處於可能是過去200年來最重大人口轉變的風口浪尖；世界重心已轉移了一段時間，但它將更加鞏固」。

預估下世紀初 印度人口是中國兩

預計印度人口將在未來40年保持增長，並在2063年達到近17億人。中國人口去年出現自1960年代以來的首次下降，未來預計還將迅速減少；到下世紀初，印度人口預計將是中國的兩倍。

華爾街日報指出，印度人口不斷增長，代表它可能會保持經濟增長，購買世界更多的商品並在全球事務發揮更大作用，即使它也正試圖應對貧困和缺乏就業機會等問題。中國人口吃緊，將讓它更難實現經濟雄心、更難取代美國成為世界最大經濟體，儘管中國財富和軍事實力不斷增長。

印度作為全球最大民主國家，一直是美國的天然合作夥伴和投資目的地；但它也是個不可預測的國家，傾向維護自身利益和自家公司而非西方企業。美國官員正竭力爭取印度領導人在地緣政治議題上的支持；在對於中國的共同關切方面，印度與美國及盟友已拉近距離，但印度始終拒絕譴責俄羅斯，並仍大量購買俄國石油。

現在的印度 像30年前的中國

印度在許多方面現在看來就像30年前的中國；它的勞動年齡人口迅速增長，25歲以下人口有6億1000萬人，需要照顧的老年人相對較少。它將是唯一擁有足夠多勞動力成為世界工廠的國家，儘管基礎設施落後和投資規則錯綜複雜，可能成為其發展阻礙。

部分經濟學家警告，若印度不創造更多經濟機會，可能會面臨內部不穩定。去年印度曾發生逾1000萬人向國家鐵路系統申請3萬5000個職缺的事件，在兩個州演變成暴力抗議活動，局勢最後由當局平息。

與此同時，中國的人口挑戰並非無法克服。官員認為，透過更好的教育和技術進步，中國可以抵消勞動力萎縮的影響。

無論如何，世界未來人口將更加向南半球傾斜。世界銀行估計，到2041年，南亞將擁有所有地區中最多的勞動適齡人口。

人口統計學家長期以來都預計印度人口會超過中國，但中國的政策決定，加速了這個進程。

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