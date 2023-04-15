中國防長將訪俄 軍援話題再引關注

中國國務委員兼國防部長李尚福(後排中)16日將訪問俄羅斯，引起外界對中國是否會向俄羅斯提供軍事援助的關注。(美聯社)

在俄烏戰爭沒有緩和的背景下，中國國防部 14日宣布，國務委員兼國防部長李尚福將對俄羅斯 進行正式訪問，會晤俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)等俄羅斯軍方官員；作為長期負責中共解放軍裝備的高級將領，李尚福此次訪問，更引起人們對中國是否會向俄羅斯提供軍事援助的關注。

中國國防部官方微博14日發布消息稱，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，國務委員兼國防部長李尚福將於4月16日至19日對俄羅斯作正式訪問。期間，李尚福將與俄軍隊領導人舉行會談，參訪俄軍事院校。

中國國防部表示，近年來，在中俄兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍關係持續保持高位運行，戰略溝通、聯合演訓、務實合作等取得新進展，為中俄新時代全面戰略協作伙伴關係不斷充實戰略內涵。

這將是李尚福3月獲任國防部長後，首次外訪。也是在國家主席習近平訪問莫斯科，提出烏俄和談倡議後，中國國防部長首訪俄羅斯。

路透指出，中國試圖發展與俄羅斯之間的準盟友關係，攜手重塑世界秩序，以抵禦美國和西方其他民主國家的實際影響力。

俄侵烏已一年餘，至今中國仍不稱俄烏戰爭，也不提俄羅斯入侵烏克蘭。北京自稱中立，試圖扮演戰爭調解者的角色，但被西方國家質疑公開拉偏架，而中俄兩軍之間的聯合軍演持續不斷。

李尚福今年65歲，是一名技術官僚，在中國西昌衛星發射中心工作多年，後擔任解放軍總裝備部副部長、部長和戰略支援部隊副司令兼參謀長。2019年7月晉陞為上將，今年3月剛被任命為國防部長，接替前任魏鳳和。

美國國務院 曾在2018年9月宣布，對時任中央軍委裝備發展部及部長李尚福實施制裁。國務院稱，制裁行動與中國購買10架蘇35戰鬥機與S-400地對空導彈系統有關。該項制裁令禁止中共中央軍委裝備發展部和李尚福本人申請出口許可與進入美國金融系統。